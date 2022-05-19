"كل شيء كان مخيفاً بالنسبة لنا" ذكريات ممزوجة بالحنين في رحلة هجرة الكاتبة سماح سبعاوي

النقاط الرئيسية هاجرت الدكتورة سماح سبعاوي إلى أستراليا مع والديها وأخوتها عام 1980 بحثا عن وطن آمن ومستقبل أفضل

هجرة أو لجوء الشعب الفلسطيني ليست فقط هجرة للبحث عن وطن وانما للبحث عن هوية

تقول الدكتورة سماح سبعاوي إن الكثير من الفلسطينيين كانوا يعتبرون ان الدراسة هي شيء عظيم لانه ليس لدينا سلاح آخر غير العلم

ولدت الكاتبة والناشطة الفلسطينية الأسترالية الدكتورة سماح سبعاوي في غزة بعد حرب 1967 وعاشت طفولتها في السعودية مع والديها وأخواتها حتى ان هاجرت إلى أستراليا عام 1980 عندما كان عمرها 12 سنة.



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هجرة أو لجوء الشعب الفلسطيني ليست فقط هجرة للبحث عن وطن وانما للبحث عن هوية.

وقالت الكاتبة والناشطة الفلسطينية الأسترالية الدكتورة سماح سبعاوي، لإذاعة أس بي أس عربي24، "أستراليا بالنسبة لي هي البلد الوحيد الذي أعطاني الجنسية وحسسني اني مواطنه ولي حقوق وعليّ واجبات."





"الكثير من الفلسطينيين كانوا يعتبرون ان الدراسة هي شيء عظيم لانه ليس لدينا سلاح آخر غير العلم."



Samah Sabawi and Aseel Tayah Credit: Assel Tayah وأضافت الدكتورة سماح "بعد النكبة كان الجيش الإسرائيلي يلاحق المقاومة. وكان والدي حينها في المقاومة في جيش التحرير. فأصبحوا يلاحقوه فإضطر مرغماً إلى ترك غزة والتوجه إلى مخيمات الأردن."





"ذهبت أمي إلى الأردن للبحث عن والدي وكان عمري حينها أربعين يوماً. أخذتني معها وأخوتي جميعاً وكانت رحلة مشقة وألم بسبب تركها للوطن. فوجدت أي في مخيم الأردن وبعدها ذهبنا سويةً إلى السعودية."





وذكرت الكاتبة والناشطة الفلسطينية الأسترالية الدكتورة سماح سبعاوي "لا أتذكر فترة مخيم الأردن لاني كنت صغيرة في العمر. ولكن أتذكر فترة حياتي في السعودية وبالأخص نحن كنا عائلة لاجئة فمن الصعب جداً علينا الحصول على التعليم."



الدكتورة سماح السبعاوي Credit: Samah Sabaawi "كل شي كان مخيفاً بالنسبة لنا. كان والدي كاتباً وروائياً لكنه وضع كل هذه الأشياء جانباً من أجل التفكير بنا وبأهله في غزة وكيف من الممكن ان يعمل من أجل توفير المال لنا ولهم."





وتابعت الدكتورة سماح "قرر والدي وعمي فتح شركة لحوم في السعودية وقاما بإستيراد اللحوم من أستراليا. وبعدها قرر والدي الهجرة إلى أستراليا بحثا عن مستقبل أفضل لنا وخاصة نحن كلاجئين من الصعب جداً التسجيل في الجامعات السعودية."





تأثرت الدكتورة سماح برحلة اللجوء والهجرة وعكست هذه الرحلة في كتاباتها ونصوصها المسرحية. ومن أشهر مؤلفاتها مسرحية THEM التي قالت عنها "من وحي الواقع ومن رحم المعاناة وُلد نص مسرحية THEM أو هُم".



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من قصتها الشخصية وقصص نازحين، تروي لنا الكاتبة الفلسطينية الأسترالية والحائزة على عدة جوائز، الدكتورة سماح سبعاوي، قصة عائلة شابة قررت الفرار من مدينتها التي مزقت الحرب أوصالها.

كُتبت المسرحية بالتشاور مع أشخاص ذاقوا مرارة الحرب وجاؤوا من مناطق كانت على صفيح ساخن بسبب التوترات الأمنية والسياسية.





كوميديا تراجيدية عن الحب والشرف والتضحية في أوقات الحرب، هكذا تصف سبعاوي هذه المسرحية.



S Sabawi Credit: S Sabawi "أكملت الدراسة الثانوية والجامعية في أستراليا عندما كان عمري 22 عاماً وبعدها ذهبنا إلى قضاء العطلة في مصر فتعرفت هناك على وزجي منير الذي كان موجودا في مصر ولكنه كان يعمل في كندا. فتزوجنا وذهبنا للعيش في كندا وأنجبنا أطفالنا وحصلنا على الجنسية الكندية."





وأشارت الدكتورة سماح إلى انها عادت مرة أخرى إلى أستراليا قبل 12 عاماً "وها أنا حتى الأن أسكن في ملبورن".





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