وفاة الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما

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نجاح سلام

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

توفيت الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا حسب ما أعلنت أسرتها في بيان ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها اليوم الجمعة في بيروت.

ولدت الفنانة نجاح سلام عام 1931 في لبنان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية وسبق لها الزواج من الفنان اللبناني محمد سلمان.

ومن أبرز أغنيات نجاح سلام الوطنية كانت أغنية "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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