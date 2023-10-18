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منافسة حامية ما بين المشاركين في مسابقة نجم النجوم وفوز أنطوني رزق بالمرتبة الأولى
Anthony Rizk, Najm Nojoom 2023
جرت فعالية مسابقة نجم النجوم في 13 من شهر/أكتوبر، لتتنافس في المسابقة10 أصوات لأبناء وبنات الجالية العربية في أستراليا. اختار المتسابقون أداء أغان عربية كلاسيكية وثراتية وأخرى من الزمن الجميل. التقى مايكروفون أس بي أس عربي 24 مع بعض من المتسابقين ومنهم الفائز بالمرتبة الأولى أنطوني رزق والفائز بالمرتبة الثانية ميشل الحاج. أما عن رأي لجنة التحكيم والحضور في نتائج المسابقة، فسترد كلها في المقطع الصوتي أعلاه.
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