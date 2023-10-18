منافسة حامية ما بين المشاركين في مسابقة نجم النجوم وفوز أنطوني رزق بالمرتبة الأولى

Najm Nojoom 2023

Anthony Rizk, Najm Nojoom 2023

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

جرت فعالية مسابقة نجم النجوم في 13 من شهر/أكتوبر، لتتنافس في المسابقة10 أصوات لأبناء وبنات الجالية العربية في أستراليا. اختار المتسابقون أداء أغان عربية كلاسيكية وثراتية وأخرى من الزمن الجميل. التقى مايكروفون أس بي أس عربي 24 مع بعض من المتسابقين ومنهم الفائز بالمرتبة الأولى أنطوني رزق والفائز بالمرتبة الثانية ميشل الحاج. أما عن رأي لجنة التحكيم والحضور في نتائج المسابقة، فسترد كلها في المقطع الصوتي أعلاه.

استمعوا لبرنامج "Bayt Al Mazika" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 12 إلى1 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.



أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

شارك

الأكثر متابعة

Barking dog

كلب يقتل صاحبه داخل منزله في تسمانيا

Pensioner.jpg

دفعات جديدة للمتقاعدين: هل أنتم مؤهلون للحصول عليها؟

05:11
Kangaroo.jpg

كنغر عملاق يحاول إغراق كلب وصاحبه يتدخل: ما الذي حدث؟

14:08
PHOTO-2023-10-12-23-18-31.jpg

'لا ننام خوفاً على أهلنا': شهادة مؤثرة من فلسطيني أسترالي ينتظر عودة زوجته العالقة في غزة

06:58
US aircraft carrier - Pixabay

محلل سياسي من غزة يتوقع تصعيدا كبيرا في المنطقة ويتخوف من كارثة إنسانية ستحل في القطاع

شقة الجدة

هل يمكن أن تساعد الـ granny flats في تخفيف أزمة الإسكان في أستراليا؟

A woman with a tote bag over her shoulder, several food items visible inside as if the bag is being X-rayed.

هل يتجه الناس إلى السرقة تحت ضغط أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة؟

10:12
Three-way split image. On the left are people holding placards reading Vote Yes!, in the centre is a hand holding a voting form above a ballot box and on the right are people holding placards reading Vote No.

بعد انتهاء التصويت في الاستفتاء: ماذا قالت الجالية العربية عن نتائجه؟

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 18/10/2023

helene picture.jpg

هيلين ظريف جلوف:كلما أحببتي استراليا تحبك أكثر!

A granny flat is a self-contained housing unit located on the same block as a single-family dwelling, often used for an aging parent

شقق صغيرة في الحدائق الخلفية والجراجات: هل هذا هو الحل لأزمة الاسكان في استراليا؟

Depression

كيف يُمكن تخطي القلق الناتج عن الحرب في غزة؟ اخصائي نفسي ينصح