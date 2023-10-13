قبعة نابليون بونابارت الشهيرة في مزاد عالمي بالعاصمة الفرنسية

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تُطرح في مزاد مُرتقب خلال تشرين الثاني في باريس، قبّعة القائد الفرنسي نابليون بونابارت السوداء الشهيرة التي تبرز عليها شارة دائرية بألوان العلم الفرنسي من قبل دار "أوزنا" للمزادات.

وعلى مدى نحو 15 سنة، استخدم نابليون نحو 120 قبّعة، طُرح بعضها في عدد من المزادات.

ويعود الرقم القياسي لعملية بيع قبعة لنابليون إلى العام 2014 حين بيعت إحداها بـ 1.98 مليون دولار أمريكي.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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