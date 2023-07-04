إعلامي آشوري عراقي: زرت العراق بعد 40 سنة وأشعر بالفخر لكوني أستراليا

غادر إيمانويل نينوس العراق عام 1980، ليشهد بلده فيما بعد سلسلة من الحروب والظروف القاسية التي حالت دون عودته لكن العراق لم يغادر نينوس بل سكن ذاكرته وقلبه على الرغم من أنه لم يزره ولو للمرة واحدة.
وبعد 40 سنة من الغياب، توجه نينوس الى محطته الأولى في العراق وهي أربيل بصحبة زوجته وابنته المتخصصة في مجال الموسيقى الكلاسكية الآشورية.
Iraq
رحب بي رجال الجمارك وثم إعفائي من الرسوم الجمركية لكوني مولود في العراق.
أما عن عنكاوا، فكانت محطته الثانية خلال رحلته والتي أصبحت تعج بالسوريين الذين يعملون في الفنادق والخدمات السياحية.
وخلال حديثه، ذكر نينوس أنه من مواليد منطقة الدورة في بغداد لكنه لم يزرها خلال رحلته في محاولة منه للإحتفاظ بذكرياته الجميلة.
Ninos's trip
لا أشعر بالغربة في أستراليا لأنها بلد متعدد الثقافات.
كما تحدث نينوس عن الحب واالكرم والأخلاق الذي شهده خلال زيارته للشمال العراق الذي يعرف تقدما ملموسا إذا ما تم مقارنته بالمناطق الأخرى في العراق.
أما عن أستراليا التي عاد لها أستراليا بعد رحلته إلى العراق: فيعتبرها نينوس بلده الذي خول له نفس الحقوق والحريات التي يمتع بها باقى الأستراليين.
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