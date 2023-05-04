"التمثيل المسرحي هو الأقرب الى قلبي": تعرفوا على الممثلة والكاتبة لبنانية الأصل نسرين أمين

النقاط الرئيسية: نسرين أمين ممثلة وكاتبة ومخرجة لبنانية أسترالية

شاركت نسرين بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية بما في ذلك Koala Man و Caught و Home and Away و Amazing Grace و Mr Inbetween و Frayed

تستعد نسرين في الوقت الحالي للعرض المسرحي الأول لمسرحية 'Relativity'، وهو عمل للكاتب الأمريكي Mark St. Germain

هاجرت نسرين الى أستراليا في سن الثالثة، ودرست في المدارس الأسترالية وصولاً الى الجامعة، ودرست التعليم، لتبدأ عملها كمدرسة لغة أنكليزية في إحدى المدارس الثانوية.





وتحدثت نسرين عن أول فرصة لها بالتمثيل حيث شاركت بإحدى المسرحيات، لتكتشف بعد هذه المشاركة شغفها وحبها الكبير لفن التمثيل.





"لطالما أحببت التمثيل ولكن بعد تخرجي من المدرسي قررت الاتجاه نحو مهنة أكثر استقراراً"





واتجهت نسرين بعد تجربتها في المسرح الى تعلم فن التمثيل لتتقنه، ولتبدأ فيما بعد مسيرة نسرين في هذه المهنة.



ولا تقتصر موهبة نسرين على التمثيل فقط، فهي تتمتع أيضاً بموهبة الكتابة وشاركت في العديد من الأعمال ككاتبة منها الفيلم الروائي الطويل Here out west والذي ترشح الى جائزة أفضل فيل AACTA.





"هذه الجائزة تساوي جائزة أوسكار التي تقدم في أمريكا".





"أعتقد أن سبب ترشح هذه الفيلم للجائزة هو المجهود الكبير الذي بذلناه لإنتاج فيلم مختلف، كنا فريق من 8 أشخاص لكتابة النص، وستغرق إنتاجه 5 سنوات"





وفي الحديث عن مسيرتها التمثيلية، شاركت نسرين بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية بما في ذلك Koala Man و Caught و Home and Away و Amazing Grace و Mr Inbetween و Frayed.





وتقول نسرين أن التمثيل على خشبة المسرح هو الأقرب الى قلبها.



المسرح هو تجربة مختلفة للممثل، فالطاقة والتفاعل المباشر بوجود جمهور يجعلك تقدم أفضل ما لديك Nisrine Amine

"هنالك سحر في المسرح، أن تقدم نص بشكل مباشر لا مجال للخطئ، ولكن حضور الجمهور والممثلين المشاركين يعطيك قوة ساحرة"





وتضيف نسرين أن العمل المسرح لا يخلو من الصعوبات، فيحتاج الى الكثير من التمرين لتقدم العمل بشكل صحيح، ولكنها تجربة تغني مسيرة الممثل.





وتستعد نسرين في الوقت الحالي للعرض المسرحي الأول لمسرحية 'Relativity'، وهو عمل للكاتب الأمريكي Mark St. Germain، وهي مسرحية تحكي قصة صحفية تذهب الى إحدى الجامعات الأمريكية لمقابلة ألبرت أينشتاين، ولكن هذه الصحفية هدفها من المقابلة التعرف على شخص أينشتاين وليس التحدث عن علمه وعمله.





"هي مسرحية تطرح سؤال: هل الرجل العظيم والناجح هو رجل جيد السلوك"



وتقول نسرين أن لهذه المسرحية رسالة مهمة وهي تجعل المشاهد يجد إجابات كل بحسب وجهة نظرهم.



هذه المسرحية تطرح الأسئلة وعلى المشاهد إيجاد الإجابات، وأنا أحب بشكل كبير هذا النوع من المسرح Nisrine Amine

وأضافت نسرين أن عرض هذه المسرحية سيبدأ في 10 أيار/مايو وحتى 13 أيار/مايو على مسرح Riverside Theatres.







"لقد قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، ولكن الأن لم يعد الوقوف أمام الكاميرا أو الشهرة هو هدفي الأول، بل أن أقدم أعمال هادفة وتحمل رسائل الى الجمهور"





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