" لا أعذار": كيف نمكّن أطفالنا من قول لا للتنمّر في كلمات ثلاث؟

قد يسبب الإهمال العاطفي وتجنّب المشاعر السلبية اللجوء الى التنمّر كوسيلة لحماية الذات واشباع الرغبة في السيطرة عند الطفل في ظل نقص المهارات الاجتماعية، فتبدأ دوّانة التنمّر، وسرعان ما تتحول المدرسة الى مساحة غير آمنة في مرحلة مفصلية في تكوين شخصية الطفل، في ظل غياب الرادع الحاسم والمرافقة المناسبة من العائلة التربوية في كافة مكوناتها.





School bullying is nit restricted to school campus anymore but continues after school on social media. Source: Getty / Getty Images/wynnter



ما هو التنمّر ومن هو المتنمّر؟ كيف نعزز ثقة النفس في أولادنا لكي يكوّنوا شخصية مرنة وقوية تواجه التنمر دون اللجوء اليه كوسيلة للدفاع عن الذات ؟ كيف نخلق مساحة آمنة لكل طفل في المدارس الأسترالية؟





الإجابة مع المرافقة العيادية للأطفال والمراهقين كرستين الحاج عضو الجمعية الطبية اللبنانية الأسترالية، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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