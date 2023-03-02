"ليس تملك منزل فقط": كيف تغيرت نظرة الأستراليين إلى مفهوم الثروة؟

النقاط الرئيسية ينظر عدد متزايد من الأستراليين اليوم إلى الثروة على أنها "التمتع بالحرية المالية لملاحقة شغفهم ودعم الآخرين" وذلك وفق تقرير جديد أعدته شركة AMP

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة الخدمات المالية AMP اليكسس جورج إن ملكية المنازل لم تعد الموضوع الأهم بالنسبة للأستراليين ونسبة كبيرة منهم تسعى لتحقيق تحرر مالي يسمح لهم بمتابعة شغفهم في الحياة.

نيكولا باول - رئيسة قسم الأبحاث والاقتصاد في موقع Domain العقاري، فترى أن أسلوب الحياة lifestyle للأشخاص هو وراء توجه كثيرين إلى استئجار منازل عوضاً عن تملكها

ينظر عدد متزايد من الأستراليين اليوم إلى الثروة على أنها "التمتع بالحرية المالية لملاحقة شغفهم ودعم الآخرين" وذلك وفق تقرير





جديد أعدته شركة AMP بالتعاون مع عالم الديموغرافيا برنارد سولت. واستند التقرير على مجموعة من البيانات الديموغرافية وحلّل التطورات المجتمعية على مدار الخمسين عامًا الماضية.





وقال سولت ان تملك المنزل لم يعد الركيزة الأساسية لمفهوم الثروة كما في الماضي: "هذه إحدى الطرق التي تغيرت بها النظرة تجاه الثروة. خفت هيمنة ملكية المنازل على المفهوم لتشمل مصادر أخرى للثروة مثل الأمان المالي والمعاشات التقاعدية والاستثمارات الأخرى."





ومع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة في جميع أنحاء أستراليا، تعد مشكلات مثل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان عاملاً هاماً يؤثر على ملكية المنازل في جميع أنحاء أستراليا.



Source: Getty / Getty Images وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة الخدمات المالية AMP اليكسس جورج إن ملكية المنازل لم تعد الأهم للأستراليين: "لا يزال الناس يريدون تملك منزل المنزل ، وما زال الأمر مهمًا بالنسبة لهم ، لكنني لا أعتقد أنهم على استعداد للتنازل عن نمط حياتهم وسفرهم ونشاطاتهم الاجتماعية لتملك المنزل. لم يعد الأمر بنفس الأهمية لكل الأستراليين."





وتوصل التقرير إلى خلاصة مفادها أن قضاء الأستراليين لـ "مزيد من الوقت بمفردهم" أدى إلى تكوين "نظرة فردية" للثروة.



Wealth List Source: Getty / Getty Images واعتبر عالم الديمغرافيا سولت إن المال لم يعد مصدر قلق يهيمن على الأستراليين: المال ليس كل شيء. الأسرة مهمة. الصحة مهمة.. الثروة مهمة بمعنى ما ولكن هناك أشياء أكبر في الحياة."





أما نيكولا باول - رئيسة قسم الأبحاث والاقتصاد في موقع Domain العقاري، فترى أن أسلوب الحياة lifestyle للأشخاص هو وراء توجه كثيرين إلى استئجار منازل عوضاً عن تملكها إضافة إلى عوامل أخرى: "القدرة على تحمل التكاليف كان لها تأثير كبير وادخار مبلغ الدفعة الأولى أيضاً يمثل عقبة أمام تملك منزل. اليوم أسعار الفائدة مرتفعة للغاية وبالتالي تحمل الأقساط الشهرية للقرض أصبح تحدياً إضافية ما يدفع الكثيرين إلى الاستئجار في المرحلة الحالية."





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