ولاية نيو ساوث تطلق مبادرة لأبناء الجالية للتعريف بالتمييز العنصري وأنواعه

النقاط الرئيسية: كانت معظم شكاوى التمييز بين عامي 2021و 2022في مجالات التوظيف، والسلع، والخدمات.

أظهرت الدراسات عدم وعي أبناء الجالية متى يكون التمييز العنصري غير قانوني وماذا عليهم أن يفعلوا أن تعرضوا له قانونياً.

ولاية نيو ساوث ويلز هي الأكثر تنوعاً ثقافياً في أستراليا حيث يتحدث حوالي 2,2 مليون شخص لغة غير اللغة الإنجليزية في منازلهم.

أنتجت هيئة مكافحة التمييز في ولاية نيو ساوث ويلز ADNSWسلسلة مقاطع فيديو توعوية مترجمة للغات متعددة بهدف توعوية أبناء الجاليات على فهم ومعالجة التمييز العنصري والأنواع الأخرى من التمييز التي تواجه هذه المجتمعات في ولاية نيو ساوث ويلز.





احتل التمييز العنصري بين عامي 2021و 2022 المرتبة الثانية كثاني أكثر أنواع الشكاوى المقدمة إلى هيئة مكافحة التمييز.





وكانت معظم شكاوى التمييز العنصري في مجالات التوظيف، والسلع، والخدمات.





ورغم التعرض للتمييز العنصري، فإن المشاورات التي أجرتها هيئة مكافحة التمييز في الولاية ADNSWمع المجتمعات المتعددة الثقافات أظهرت عدم فهم أبناء الجاليات متى يكون التمييز العنصري غير قانوني بسبب انعدام الوعي حول هذا التصرف وأشكاله.



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وقال جوزيف كوستا الرئيس التنفيذي للهيئة: "إن الهيئة تهدف إلى إزالة العوائق للمتحدثين باللغة العربية واللغات الأخرى بين أبناء الجالية لفهم ما يضممنه الدستور من قوانين ناظمة حول العنصرية بكافة أشكالها، لهذا تم إطلاق هذه المقاطع المتلفزة والمترجمة لتزويد أبناء الجاليات عبر منصات وشراكات إعلامية لفهم حقوق أبناء الجالية لحقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى للسلطات المعنية في ولاية نيو ساوث ويلز".





وأضاف: " أن الهيئة معنية بالقضاء على التمييز، وتعزيز المساواة، والمعاملة المتساوية للجميع في ولاية نيو ساوث ويلز.





وتعتبر ولاية نيو ساوث ويلز الولاية الأكثر تنوعاً ثقافياً في أستراليا حيث يتحدث حوالي 2,2 مليون شخص لغة غير اللغة الإنجليزية في منازلهم.





ولذلك تسعى الهيئة إلى تعزز إحساس هؤلاء الأشخاص بالأمان والاحترام، وضمان مساعدة كل فرد في المجتمع لفهم التمييز والإبلاغ عنه في الولاية.





كما أضاف لا كوستا أنه سعيد جداً لرؤية هذا النماء والتطور للجالية العربية في الولاية كما أعرب عن سعادته لدعم الحكومة واستثمارها بالتوعية لما فيه مصلحة أبناء الجالية المتحدثين باللغات غير الإنجليزية.



Credit: Pic Courtesy: Kurt Löwenstein Educational Center International Team CC-BY-2.0



وقد تضمنت مقاطع الفيديو رسائل توعوية عن التعريف بالتمييز العنصري، ومناهضته في الولاية، وأيضاً تقديم معلومات حول كيفية التقدم بالشكوى لمناهضة التمييز بكل أشكاله.





كما تم ترجمة هذه المقاطع إلى اللغات العربية، الفيتنامية، الكانتونية، الماندرين، والكورية.





وقد تم نشرها عبر منصات إعلامية الموجهة لهذه الجاليات وعبر منصات التواصل الاجتماعي.



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للاستفسار والشكاوى لدى هيئة مكافحة العنصرية في ولاية نيو ساوث ويلز المجانية والسرية بأي لغة يرجى التواصل على الرقم: 1800670812





أو عبر الموقع الإلكتروني: https://www.antidiscrimination.nsw.gov.au/





إذا كنت بحاجة لمترجم فوري، يرجى الاتصال على National TIS على الرقم 131450 والطلب من المترجم الاتصال بمركز مكافحة التمييز في ولاية نيو ساوث ويلز.





لمزيد من التفاصيل عن الاجتماع في تغطية أس بي أس عربي 24. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





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