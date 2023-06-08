"450 طلب": هل يضطر المهاجرون واللاجئون لبذل جهود إضافية لدخول سوق العمل في أستراليا؟

النقاط الرئيسية تقول منظمة Multicultural Australia إن المهاجرين واللاجئين يواجهون صعوبات تؤثر على قابليتهم للتوظيف.

الأشخاص من خلفيات متعددة الثقافات يجدون صعوبة أكبر في العثور على عمل لمجموعة من الأسباب من بينها اتقان اللغة الانجليزية.

قال رئيس مجلس المجتمعات الاثنية في كوينزلاند إيليا بول إن المهاجرين واللاجئين هم أكثر عرضة للحرمان من حقوقهم أثناء عملية البحث عن عمل

قامت لجنة في منظمة Workforce Australia Employment Services بالتنقل في جميع أنحاء البلاد لتسجيل ملاحظات عن الفجوة بين المهاجرين واللاجئين وسوق العمل.





وتقول منظمة Multicultural Australia إن المهاجرين واللاجئين يواجهون صعوبات تؤثر على قابليتهم للتوظيف.





ومن جانبها، ترى كريستين كاستلي - الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Multicultural Australia - إن الأشخاص من خلفيات متعددة الثقافات يجدون صعوبة أكبر في العثور على عمل لمجموعة من الأسباب.





وتتابع: "غالبًا ما تواجه هذه الفئات عقبات متداخلة، وتحولات ثقافية معقدة ومسارات تعليمية معطلة وتجارب سابقة مؤلمة بالإضافة إلى التحيز ضدهم في سوق العمل."





وترى كاستلي أن الإلمام باللغة الإنجليزية المكتوبة أو المنطوقة والتمتع بالثقة أثناء استخدامها أيضاَ من العوامل المهمة لدخول السوق العمل. ولا ينكر التقرير أن عدم الاعتراف بمهارات الأفراد القادمين من الخارج وما اكتسبوه من خبرة في وظائف خارج أستراليا يلعب دوراً في تشكيل حاجز إضافي يحول دون انخراط اللاجئين والمهاجرين الجدد في سوق العمل.



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Source: SBS وتقول كاستلي إن مقدمي خدمات التوظيف يجب أن يكونوا أكثر إطلاعاً من الناحية الثقافية لمنع تواجد الموظفين الجدد في أماكن غير مناسبة ثقافياً.





واستطردت قائلة: "ينبغي إعادة تصميم خدمات التوظيف في سوق العمل في أستراليا للتكيف والاستجابة لاحتياجات الباحثين عن عمل من المجتمعات المتعددة ثقافياً وإنشاء نظام داعم لأصحاب المصالح التجارية والشركات لتصبح أكثر اطلاعاً على الثقافات المختلفة."





ومن جانبه، قال رئيس مجلس المجتمعات الاثنية في كوينزلاند إيليا بول إن المهاجرين واللاجئين هم أكثر عرضة للحرمان من حقوقهم أثناء عملية البحث عن عمل





وتابع قائلاً: "من الأشخاص الذين نعرفهم والذين جاؤوا إلى هنا كلاجئين أو مهاجرين ممن لديهم خبرة في مجال عملهم جاؤوا إلى هنا ولم يجدوا وظيفة بسهولة. أعرف مهندس لديه باع طويل في مجاله، اضطر لتقديم 450 طلب توظيف. هذا أمر مرهق. كثر يقولون بعد تجربة كهذه، لفد اكتفيت وسأستسلم."





المزيد في التقرير الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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