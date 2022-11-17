"جرعة معززة ضد اوميكرون": كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في ظل الموجة الرابعة في أستراليا؟

النقاط الرئيسية موجة كوفيد-19 الرابعة التي تضرب الولايات الأسترالية حالياً قد لا تنتهي بحلول عيد الميلاد الشهر المقبل

الجرعة المعززة المخصصة للنسخة الأصلية من الفايروس فعالة في أول ثلاثة اشهر وتحمي بنسبة 90% من المرض الشديد او الوفاة

التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سينصعان فارقاً ايجابياً سيما في حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر ككبار السن والحوامل والمصابين بأمراض تخفض من مناعتهم والأطفال تحت سن خمس سنوات لعدم توفر لقاحات لهم بعد.

قد لا تنتهي موجة كوفيد-19 الرابعة التي تضرب الولايات الأسترالية حالياً بحلول عيد الميلاد الشهر المقبل، ولكن كبير المسؤولين الطبيين بول كيلي أشار في تصريحاته إلى أن هذه الموجة "اقتربت من منتصفها" ومن الممكن أن تنحسر خلال فترة قصيرة.





ورغم تسجيل معدل حالات مرتفع أسبوعياً في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وجنوب أستراليا وعلى نحو شهد زيادة بقدر 47% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ما زالت هذه الأرقام أقل بحوالي 85% من ذروة الموجة الثالثة في أواخر تموز يوليو السنة الماضية اذا كان المعدل الأسبوعي للإصابات يفوق الـ 45 ألفاً على الصعيد الوطني.





واعتبر البروفيسور ان تجربة أستراليا بالتعاطي مع الموجة الحالية لكوفيد-19 ستكون مشابهة لسنغافوة اذا عادت حالات الإصابة لتنخفض مجدداً بعد حوالي ستة أسابيع من بداية الموجة الجديدة.





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ولم توصي المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالتحصين ATAGI بعد بجرعة معززة ثالثة لكل الأستراليين بعد النظر في البيانات الدولية والمحلية حول التطعيم وأرقام الحالات وفعالية هذه الجرعة، ولكن من المتوقع تحديث النصيحة الطبية أوائل العام المقبل وبعد طرح اللقاح الذي يتعامل بشكل خاص مع متحور أوميكرون ويقي من الإصابة به.





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Australian visas for pharmacists to be fast-tracked to support troubled vaccine rollout. Credit: NCA NEWSWIRE POOL وبالنظر إلى المثال السنغافوري، كانت حالات الإصابة الشديدة والوفيات خلال الموجة الأخيرة نادرة جدًا للأشخاص الذين تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاح. ووفق ATAGI فإن أي انخفاض في انتقال العدوى بسبب جرعة معززة ثالثة "من المحتمل أن يكون ضئيلاً".





تحدث برنامج Good Morning Australia إلى أخصائي طب الطوارئ أرسلان هرمز والذي أشار بدوره إلى ضرورة "التعايش" مع الفيروس باللقاحات والأدوية واصفاً الوضع الوبائي في أستراليا "بالجيد".



وعن فعالية الجرعات المعززة حدثنا د. هرمز قائلاً: "أنا أتفهم لماذا البعض ليس لديه دافع لتلقي جرعة معززة وأشكر كل من تعاون في موضوع اللقاحات. بالطبع لم تُطرح نسخة متحور اوميكرون بعد على أن تتوفر الشهر المقبل ولكن حتى الجرعة المعززة المخصصة للنسخة الأصلية من الفايروس فعالة في أول ثلاثة اشهر وتحمي بنسبة 90% من المرض الشديد او الوفاة."





أستراليا التي تتحضر لتلبس حلة الأعياد الشهر المقبل، قد تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بسبب التجمعات الكبرى والغاء شرط الحجر الصحي للمصابين. ولكن د. أرسلان يرى أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سينصعان فارقاً ايجابياً سيما في حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر ككبار السن والحوامل والمصابين بأمراض تخفض من مناعتهم والأطفال تحت سن خمس سنوات لعدم توفر لقاحات لهم بعد.





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