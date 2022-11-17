أس بي أس عربي۲٤

عن العشق والسفر: "مسكت يد القارىء لأسير به الى أدب الرحلات"

أس بي أس عربي۲٤

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The Egyptian Australian author Noha Oda

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نشر في: 18/11/2022 9:23am, آخر تحديث: 18/11/2022 9:32am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS

في كل منا عشق وسفر، الى أماكن الى لحظات في رحيل وترحال. عشقها للتاريخ الذي ينبض في الاماكان دفعها للكتابة. "عن العشق والسفر" اصدار للكاتبة نهى عودة يجمع بين عشق مزدوج للحب والترحال، تصدره حديثًا بطبعة أسترالية في حقل توقيع ومناقشة في Eastwood community Hall-Ryde يوم السبت الواقع في 19 تشرين الثاني نوفمبر الساعة السابعة مساء.

نشر في: 18/11/2022 9:23am, آخر تحديث: 18/11/2022 9:32am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS
هذا الكتاب نقل مقاربة مختلفة عما دوّنه الرحالة من قبل اذ ليس مجرد رحلة إلى مدينة، أو خبرة سفر أخرى يشاركها واحد من ملايين المسافرين يوميًا، لكن حمل مزيجًا من عبق الماضي وبصمة الحاضر، رحلة لا تهتم فقط بالجغرافيا كعادة مثيلاتها، لكنها تجول أيضًا في أروقة التاريخ، وتروي قصصًا عن العشق، لتجعل من قراءة هذا الكتاب تجربة مثيرة ومختلفة عن العشق والسفر.

كيف نقلت نهى عودة خبرتها مع الرحلات العائلية بواقعية جذابة وهل نجحت في ان تكون ملهمة العشق والسفر؟
كل التفاصيل في هذه المقابلة مع الكاتبة نهى عودة في الملف الصوتي أعلاه.

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