عن العشق والسفر: "مسكت يد القارىء لأسير به الى أدب الرحلات"

هذا الكتاب نقل مقاربة مختلفة عما دوّنه الرحالة من قبل اذ ليس مجرد رحلة إلى مدينة، أو خبرة سفر أخرى يشاركها واحد من ملايين المسافرين يوميًا، لكن حمل مزيجًا من عبق الماضي وبصمة الحاضر، رحلة لا تهتم فقط بالجغرافيا كعادة مثيلاتها، لكنها تجول أيضًا في أروقة التاريخ، وتروي قصصًا عن العشق، لتجعل من قراءة هذا الكتاب تجربة مثيرة ومختلفة عن العشق والسفر.





كيف نقلت نهى عودة خبرتها مع الرحلات العائلية بواقعية جذابة وهل نجحت في ان تكون ملهمة العشق والسفر؟



كل التفاصيل في هذه المقابلة مع الكاتبة نهى عودة في الملف الصوتي أعلاه.





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