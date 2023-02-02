في ذكرى سقوط الطفل المغربي ريان ووفاته في البئر والداه يستقبلان مولودا جديدا

epaselect MOROCCO ACCIDENTS

epaselect epa09730962 The parents of 5-year-old Rayan are seen after rescue workers carried his body and place it in an ambulance after it was recovered from a well in which he was stuck for several days, in the village of Ighran in Morocco's Chefchaouen province, 05 February 2022. Source: EPA / Jalal Morchidi/EPA

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن والدة الطفل ريان الذي لقي مصرعه في فبراير 2022 أنجبت مولودا في تاريخ يصادف الذكرى الأولى لسقوط الطفل الراحل في بئر عميق بإقليم شفشاون شمالي المغرب.

ونقلت الصحف عن والد الطفل ريان الذي رحل عن خمسة أعوام أن استقبال مولود في هذه الذكرى يشكل "معجزة" بالنسبة للعائلة.

تحدثت كريستال باسل وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 



شارك

الأكثر متابعة

14:22

من المحاسبة إلى الفن: مروى تستخدم الرسم والموسيقى علاجاً للمسنين والنساء المعنَفات

11:25

بعد تعهد وزير الدفاع الأسترالي بدعم كييف ضابط سابق يحذر: 'على أستراليا أن تحترس في كلامها عن أوكرانيا'

16:34

ما هي الأخطاء الشائعة التي يمكن تفاديها عند تقديم طلبات التأشيرة إلى أستراليا؟

13:57

'تصريحات غريبة': صحافي من لندن يقرأ بين سطور خطاب بيني وونغ في لندن

11:16

في يوم الحجاب العالمي، تجربة ام وابنتها: 'ليس غطاء للرأس فقط بل للنفس، ومن لا تلبس الحجاب مؤمنة ايضًا '

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

05:41

في كل زاوية من حدائقها ومتاحفها ومبانيها تراث عريق: مشوار إلى مدينة كوما التاريخية

06:27

السجن عشر سنوات لخطيبين في طهران بسبب رقصة (الفيديو بالداخل)

Latest podcast episodes

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 3/2/2021

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 2/2/2023

أخبار المساء

نشرة أخبار الصباح 3/2/2023

UK - Australia summit

بعد تعهد وزير الدفاع الأسترالي بدعم كييف ضابط سابق يحذر: "على أستراليا أن تحترس في كلامها عن أوكرانيا"