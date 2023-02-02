في ذكرى سقوط الطفل المغربي ريان ووفاته في البئر والداه يستقبلان مولودا جديدا

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن والدة الطفل ريان الذي لقي مصرعه في فبراير 2022 أنجبت مولودا في تاريخ يصادف الذكرى الأولى لسقوط الطفل الراحل في بئر عميق بإقليم شفشاون شمالي المغرب.





ونقلت الصحف عن والد الطفل ريان الذي رحل عن خمسة أعوام أن استقبال مولود في هذه الذكرى يشكل "معجزة" بالنسبة للعائلة.





تحدثت كريستال باسل وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.













