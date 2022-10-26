مليون منزل لذوي الدخل المحدود والمتوسط: الحكومة تعلن عن اتفاق "تاريخي" لحل أزمة الاسكان في استراليا

النقاط الرئيسية صفقة تاريخية بين الحكومة الفيدرالية والولايات والمستثمرين من القطاع الخاص وقطاع البناء

تقول الحكومة ان هذا التمويل سيحفز صناديق المعاشات التقاعدية والمستثمرين الآخرين على الاستثمار في الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة

يقول الوكيل العقاري تشاد عربيد انها المرة الاولى التي تقوم فيها حكومة ما بالنظر الى ازمة العرض والطلب

تم الكشف في الميزانية الفدرالية امس الثلاثاء عن خطة لبناء مليون منزل جديد بحلول نهاية العقد كجزء من صفقة تاريخية بين الحكومة الفيدرالية والولايات والمستثمرين من القطاع الخاص وقطاع البناء في مسعى للتخفيف من أزمة الإسكان في البلاد .





بموجب الخطة المسماة بالاتفاق الوطني للاسكان ، سيدعم الكومنولث بناء 10000 مسكن إضافي سنويا لخمس سنوات ، بتكلفة تصل الى 350 مليون دولار ، مع تعهد حكومات الولايات والمقاطعات ببناء نفس العدد من المنازل للأسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.





وبعد الاعلان عن الخطة قال وزير الخزانة تيم تشالمرز: "سيحفز هذا التمويل صناديق المعاشات التقاعدية والمستثمرين الآخرين على الاستثمار في الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة من خلال تغطية الفجوة بين إيجارات السوق والإيجارات المدعومة".





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حول هذه الخطة وتأثيرها المتوقع على سوق العقارات واسعار المنازل يقول الوكيل العقاري تشاد عربيد "هي مختلفة ومرحب بها" ويشرح قائلا انها المرة الاولى التي تقوم فيها حكومة ما بالنظر الى ازمة العرض والطلب والسعي لتوفير مزيد من المنازل في السوق.





استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه



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