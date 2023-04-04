"فرصة للتعريف بالمطبخ العربي": جولة داخل أروقة مهرجان لاكيمبا في حب الطعام والتعددية الثقافية بأستراليا

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الشاورما والكعك والكشري وبرجر الجمل من أبرز الأطباق في المهرجان

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استطاع مهرجان ليالي رمضان توحيد الأستراليين على مائدة واحدة في فعالية تحتفي بالطعام والتعددية الثقافية في غرب سيدني.

النقاط الرئيسية
  • جولة داخل أروقة المهرجان بحثا عن أفضل المأكولات العربية في رمضان
  • بدأ مجلس بلدية كانتبري-بانكستاون بالتواصل مع القائمين على الأكشاك والمحال لتنظيم المهرجان منذ عامين
  • الشاورما والكعك والكشري وبرجر الجمل من أبرز الأطباق في المهرجان
بالنسبة للكثيرين، رمضان يعني لم الشمل وتجمع الأسرة على مائدة واحدة لتناول طعام الإفطار، ولكن في أستراليا وبالتحديد في غرب سيدني، يتميز رمضان بنكهة خاصة مع مهرجان لاكيمبا.

ولذا قررت الذهاب إلى شارع هالدون في جولة داخل أروقة المهرجان للتعرف على الأكلات العربية والشرقية التقليدية التي يشتهر بها شهر رمضان.
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فوانيس رمضان تزين شارع هالدون في ضاحية لاكيمبا غرب سيدني
بدأ المهرجان منذ أكثر من عشرين عاما كنوع من تقديم طعام الإفطار للزائرين أمام مسجد لاكيمبا وكان على نطاق ضيق. وسرعان ما توسع المهرجان بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ليصبح واحد من أكبر الفعاليات الثقافية في الولاية.

بدأ مجلس بلدية كانتبري-بانكستاون بالتواصل مع القائمين على الأكشاك والمحال لتنظيم المهرجان بصورة أفضل بعد أن بدأت الفعالية باجتذاب عدد كبير من الأستراليين من خلفيات متنوعة وليس فقط المسلمين.

في المحطة الأولى، توقفت عند بائع الشاورما أبو خالد والذي كان متحمسا للحديث عن أصل تلك الوجبة الشهية" أصل الشاورما سوري بكل تأكيد، الوصفة واحدة بين عدة بلدان باختلافات بسيطة".
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جدير بالذكر أن مجلس البلدية قد قام بعمل مشروع لزينة رمضان وتكلف حوالي 1.5 مليون دولار لإضاءة الشارع خلال فترة المهرجان.

لفت انتباهي بعد بائع الشاورما صوت عالي يغني للكعك ومناديا على الزبائن، وبالطبع لم أستطع المقاومة، وتحدثت مع حسن عن الكعك المحشو بالجبنة.
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يقول حسن" تربيت في طرابلس بلبنان، أقاربي كان لديهم مخبز كعك هناك وتعلمت أصول المهنة منهم".

وتابع في حماس" عندما جئت إلى أستراليا في عام 2006، اشتقت إلى الكعك ولم أجده، فذهبت إلى صديق يمتلك مخبز وقمت بخبز الكعك وأخذته إلى لاكيمبا".

"بعد العام الأول، بدأ الكثير من الزبائن طلب الكعك خصيصا، ومن هنا بدأت القصة وإلى الآن مازلت مستمرا في نفس المهنة".
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حسن بائع الكعك بالجبنة الشهير
وصاحبتني في جولتي سحر السمري، وهي من ضمن فريق مؤسسة (Taste)، وهي مؤسسة خيرية اجتماعية غير هادفة للربح، تساعد المهاجرين وللاجئين وتقدم جولات إرشادية لأفضل المأكولات في سيدني.

تحكي سحر" بدأنا كفكرة في عام 2015، نقدم يد العون للمهاجرين واللاجئين من خلال تدريبهم ليصبحوا مشردين للطعام والثقافة في سيدني، وكل هذا بدون أجر".

"يأتي إلينا العديد من الأشخاص من خلفيات متنوعة وكذلك الأستراليون للتطوع واكتساب الخبرة في سوق العمل".
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سحر السمري، وهي من ضمن فريق مؤسسة (Taste)، وهي مؤسسة خيرية اجتماعية غير هادفة للربح، تساعد المهاجرين وللاجئين وتقدم جولات إرشادية لأفضل المأكولات في سيدني.
بعد ذلك توقفنا في محطة أخرى، وهذه المرة من مصر، مع واحدة من أشهر الوجبات الشعبية وهي الكشري، التقيت بعماد صاحب أحد الأكشاك في المهرجان شاركنا عشقه لتلك الوجبة المتميزة.

يقول عماد" الكشري وجبة مصرية أصيلة، تتكون من العدس والأرز ونوعين من المكرونة والحمص وصلصلة الطماطم والخل والبصل المحمر".

يوضح عماد" قد يظن البعض بأنها وجبة غريبة، ولكنها تكمل بعضها البعض لتصبح طبقا فريدا، بالإضافة إلى كونه طبق نباتي وملائم لعدد كبير من الأشخاص".
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عماد، صاحب كشك يقدم وجلة الكشري المصري في مهرجان لاكيمبا
أما المحطة الأخيرة والأشهر هي برجر الجمل أو "Camel burger" والتي تجتذب فضول العديد من الناس خلال زيارتهم للمهرجان، وتحدثت مع إحدى المحلات التي تقوم بتقديم تلك الوجبة الشهية.

يقول محمود وهو أحد العاملين بالمطعم" طعم لحم الجمل مميز ومختلف عن باقي اللحوم، ولذلك يقبل الناس عليه من باب الفضول والتجربة".
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برجر الجمل من أشهر المأكولات التي تلقى اقبالا كبيرا من الزوار في مهرجان لاكيمبا
واختتم حديثه" سعادتي بالغة عندما يأتي الكثير من غير العرب والمسلمين إلى المهرجان للتعرف على ثقافتنا وفرصة للتعرف على مطبخنا عن قرب".

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