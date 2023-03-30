بين الكنافة والقطايف: من يتنافس على المركز الأول بين الحلويات العربية في مهرجان ليالي رمضان؟

Daily News Roundup.jpg

مهرجان ليالي رمضان بات عرساً ثقافياً يتنافس فيه أصحاب الأكشاك لبيع أفضل ما عندهم.

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

مهرجان ليالي رمضان بات عرساً ثقافياً يتنافس فيه أصحاب الأكشاك لبيع أفضل ما عندهم. تختلف أنواع الأطعمة والمشروبات المعروضة، لكن الحلويات هي أبرزها، إذ يتهافت عليها الصائمون وغير الصائمين من كل الخلفيات. فما هي أبرز انواع الحلويات العربية المعروضة وما هو المنافس الأول على اللائحة؟

النقاط الرئيسية:
  • الكنافة تتربع على عرش الحلويات العربية في مهرجان ليالي رمضان.
  • إقبال كثيف على كافة أنواع الحلويات من فبل الجالية العربية والجاليات الأخرى أيضاً.
  • منافسة شديدة بين صناع الكنافة على تقديم الكنافة الأفضل.
طوابير طويلة تصطف لشراء الحلويات، لكن مما لا شك فيه أن الكنافة هي المنافس الأول على الساحة، إذ يخطف نظرك "سدر الكنافة" بلونه الأشقر المحمر معروضاً على معظم الأكشاك، حتى بات أصحابها يتنافسون فيما بينهم، فيدعي كل منهم أن كنافته هي الأفضل.

يؤكد كل صانع كنافة أنه يحرص على استخدام أفضل المكونات، فمنهم من يستورد السمن الكركي من الأردن ويصنع الجبنة على اليد، وآخر يتبع الطريقة الفلسطينية ويستخدم الفستق الأسترالي العالي الجودة والسمنة العضوية الممتازة لضمان الطعم اللذيذ.
20230328_202902.jpg
Source: Supplied
من جهته قال بائع كنافة آخر أن كنافته لا هوية لها بل هي متعددة الثقافات، فكل بلد عربي لديه وصفته ومكوناته الخاصة في صنع الكنافة.

لكن الاختلاف هنا لا يفسد للود قضية، ورغم تنوع النكهات نرى تهافتاً على أكشاك الكنافة وإقبالاً لا مثيل له من كل الثقافات والخلفيات. يعود سبب ذلك بحسب بائعي الكنافة إلى كونها تحوي السكر الذي يحتاجه الصائم بعد الإفطار إضافة غلى كونها تقدم ساخنة وطازجة دائماً. كما أنها الحلوى التقليدية العربية الذي اعتاد الناس تناولها في أوطانهم الأم.

يبدو أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي هي من أسباب تهافت الناس من كل الخلفيات على الكنافة بحسب صاحب أحد الأكشاك، فقال إن كل الناس تحب أن تستعرض الكنافة على منصات تيك توك وغيرها، وهذا ما جعلها أكثر شهرة أيضاً.
إقرأ أيضاً

"السحور بداية الاستعداد النفسي للصيام" عائلات مسلمة وغير مسلمة تتشارك لقمة رمضان

رغم أن الكنافة هي التي تتربع على عرش الحلويات في مهرجان ليالي رمضان، إلا أن القطايف هي أيضاً من الحلوى العربية المشهورة المتواجدة والتي تصنعها وتبيعها لينا منذ قرابة الخمس سنوات. تقول لينا إنها تهتم ببيع القطايف الشامية لأنها جزء من التراث الشامي الأصيل الذي يعيدها إلى الأيام الماضية التي قضتها في بلدها الأم.
IMG-20230330-WA0023.jpg
Source: Supplied
كما لا تغيب البوظة العربية الأصلية عن مهرجان ليالي رمضان، فنرى أحمد يدقها بمدقة كبيرة أحضرها من سوريا وأكد أنه يحرص على صنع هذه البوظة الشامية التقليدية التي تختلف عن أنواع البوظة الأخرى من حيث طريقة الصنع والقوام والطعمة التي تعيد كل من يتذوقها لشرائها مرة أخرى.
20230328_215729.jpg
Source: Supplied
في مقابل البوظة العربية التقليدية، يصنع عبد الحميد نوعاً جديداً من البوظة وهو Ice-cream rolls التي يمدها على قطعة معدنية مسطحة شبيهة بالصاج على درجة حرارة منخفضة جداً.
20230328_201452.jpg
Source: Supplied
ما يميز هذا النوع من البوظة بحسب ما قال عبد الحميد أن الزبون هو من يختار النكهة التي يريدها وتعد مباشرة أمامه.
20230328_203325.jpg
Source: Supplied
وبالطبع، مما لا شك فيه أن الاستمتاع بأي نوع من الحلويات لا يكتمل من دون تناول فنجان قهوة عربية مصنوعة على الرمل والتي شرح أحد معديها أن أبرز ما يميزها عن غييرها من أنواع القهوة هي طريقة التقديم حيث يتم تحريكها على الرمل الساخن حتى تغلو ثم تُسكب في الفنجان بما يشبه نوعاً من العرض المميز الذي يضفي طابعاً خاصاً على أجواء رمضان.
إقرأ أيضاً

من الكنافة للشاي الوردي: أكثر من مليون شخص سيستمتعون بـ"ليالي رمضان" في لاكيمبا هذا الشهر

كما يحضر السحلب الساخن في مهرجان ليالي رمضان كواحد من أهم المشروبات وأطيبها، ويقول أحد معديها أن سر السحلب اللذيذ يكمن في نوع السحلب المستخدم والحليب والفستق الناعم والبهارات وأبرزها القرفة، كما يمكن وضع جوز الهند والفستق الحلبي لمن يرغب.

رافقونا في هذا المشوار إلى مهرجان ليالي ليالي رمضان من خلال التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.
شارك

الأكثر متابعة

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

10:37
accident (2).jpg

كاميرات جديدة تستهدف السائقين في ولاية فيكتوريا نهاية هذا الأسبوع

04:20
Squeaky Beach at Boston Island. Port Lincoln. South Australia.

بورت لينكولن: لماذا هي المدينة ذات أكبر عدد من المليونيرات في أستراليا؟

12:51
Joseph speaking (2).jpg

'أمسكوا بيدي وقالوا لا تنسانا': الهجرة إلى أستراليا تزداد فهل هناك فرصة لقبول لاجئين من الشرق الأوسط؟

09:13
w3.jpg

'بذلت جهوداً مضاعفة': من سوريا الى أستراليا خبرة وموهبة وليام حداد تحقق له أهدافاً جديدة

06:30
Digital Romance

'معظم الرجال يبحثون عن زوجة ثانية': هل تسهّل المواعدة الإلكترونية زواج الأستراليين العرب؟

A man standing at a lectern.

حزب العمال يطرح مشروع قانون لمكافحة استغلال العمال المهاجرين

09:12
VIC FLOODS

دليل الاستقرار: كيفية الاستعداد للعواصف والفيضانات في أستراليا

Latest podcast episodes

Australia's unemployment rate rises to 3.5 per cent in August, 2022.

هل تُسرّح حكومة فيكتوريا آلاف الموظفين مع ارتفاع قياسي في مستوى الدين العام؟

thumbnail_Image.jpg

"فرصة مهمة لبناء الجسور بين الأديان" افطار رمضاني في ملبورن يجمع المسلمين واليهود

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 30/03/2023

280767777_3287305681490435_8265124917501360962_n.jpg

مبادرة خيرية أُطلقت في عام 2008 مهمتها الحالية دعم اللبنانين بطرق مختلفة