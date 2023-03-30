بين الكنافة والقطايف: من يتنافس على المركز الأول بين الحلويات العربية في مهرجان ليالي رمضان؟

النقاط الرئيسية: الكنافة تتربع على عرش الحلويات العربية في مهرجان ليالي رمضان.

إقبال كثيف على كافة أنواع الحلويات من فبل الجالية العربية والجاليات الأخرى أيضاً.

منافسة شديدة بين صناع الكنافة على تقديم الكنافة الأفضل.

طوابير طويلة تصطف لشراء الحلويات، لكن مما لا شك فيه أن الكنافة هي المنافس الأول على الساحة، إذ يخطف نظرك "سدر الكنافة" بلونه الأشقر المحمر معروضاً على معظم الأكشاك، حتى بات أصحابها يتنافسون فيما بينهم، فيدعي كل منهم أن كنافته هي الأفضل.





يؤكد كل صانع كنافة أنه يحرص على استخدام أفضل المكونات، فمنهم من يستورد السمن الكركي من الأردن ويصنع الجبنة على اليد، وآخر يتبع الطريقة الفلسطينية ويستخدم الفستق الأسترالي العالي الجودة والسمنة العضوية الممتازة لضمان الطعم اللذيذ.



Source: Supplied من جهته قال بائع كنافة آخر أن كنافته لا هوية لها بل هي متعددة الثقافات، فكل بلد عربي لديه وصفته ومكوناته الخاصة في صنع الكنافة.





لكن الاختلاف هنا لا يفسد للود قضية، ورغم تنوع النكهات نرى تهافتاً على أكشاك الكنافة وإقبالاً لا مثيل له من كل الثقافات والخلفيات. يعود سبب ذلك بحسب بائعي الكنافة إلى كونها تحوي السكر الذي يحتاجه الصائم بعد الإفطار إضافة غلى كونها تقدم ساخنة وطازجة دائماً. كما أنها الحلوى التقليدية العربية الذي اعتاد الناس تناولها في أوطانهم الأم.





يبدو أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي هي من أسباب تهافت الناس من كل الخلفيات على الكنافة بحسب صاحب أحد الأكشاك، فقال إن كل الناس تحب أن تستعرض الكنافة على منصات تيك توك وغيرها، وهذا ما جعلها أكثر شهرة أيضاً.



رغم أن الكنافة هي التي تتربع على عرش الحلويات في مهرجان ليالي رمضان، إلا أن القطايف هي أيضاً من الحلوى العربية المشهورة المتواجدة والتي تصنعها وتبيعها لينا منذ قرابة الخمس سنوات. تقول لينا إنها تهتم ببيع القطايف الشامية لأنها جزء من التراث الشامي الأصيل الذي يعيدها إلى الأيام الماضية التي قضتها في بلدها الأم.



Source: Supplied كما لا تغيب البوظة العربية الأصلية عن مهرجان ليالي رمضان، فنرى أحمد يدقها بمدقة كبيرة أحضرها من سوريا وأكد أنه يحرص على صنع هذه البوظة الشامية التقليدية التي تختلف عن أنواع البوظة الأخرى من حيث طريقة الصنع والقوام والطعمة التي تعيد كل من يتذوقها لشرائها مرة أخرى.



Source: Supplied في مقابل البوظة العربية التقليدية، يصنع عبد الحميد نوعاً جديداً من البوظة وهو Ice-cream rolls التي يمدها على قطعة معدنية مسطحة شبيهة بالصاج على درجة حرارة منخفضة جداً.



Source: Supplied ما يميز هذا النوع من البوظة بحسب ما قال عبد الحميد أن الزبون هو من يختار النكهة التي يريدها وتعد مباشرة أمامه.



Source: Supplied وبالطبع، مما لا شك فيه أن الاستمتاع بأي نوع من الحلويات لا يكتمل من دون تناول فنجان قهوة عربية مصنوعة على الرمل والتي شرح أحد معديها أن أبرز ما يميزها عن غييرها من أنواع القهوة هي طريقة التقديم حيث يتم تحريكها على الرمل الساخن حتى تغلو ثم تُسكب في الفنجان بما يشبه نوعاً من العرض المميز الذي يضفي طابعاً خاصاً على أجواء رمضان.



كما يحضر السحلب الساخن في مهرجان ليالي رمضان كواحد من أهم المشروبات وأطيبها، ويقول أحد معديها أن سر السحلب اللذيذ يكمن في نوع السحلب المستخدم والحليب والفستق الناعم والبهارات وأبرزها القرفة، كما يمكن وضع جوز الهند والفستق الحلبي لمن يرغب.





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