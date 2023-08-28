اللبنانيون ينعون الطفلة نايا حنا التي قتلت برصاصة طائشة. فكيف تحول الفرح إلى مأتم؟

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الطفلة نايا حنا Credit: Social Media

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

توفيت الطفلة نايا حنا بعد 23 يوماً على إصابتها برصاص طائش بمنطقة الحدث في محافظة جبل لبنان خلال إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.

وكانت رصاصة طائشة قد أصابت رأس الطفلة اللبنانية البالغة من العمر 7 سنوات، أثناء تواجدها في ملعب مدرسة مما أدخلها فى غيبوبة.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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