اللبنانيون ينعون الطفلة نايا حنا التي قتلت برصاصة طائشة. فكيف تحول الفرح إلى مأتم؟

توفيت الطفلة نايا حنا بعد 23 يوماً على إصابتها برصاص طائش بمنطقة الحدث في محافظة جبل لبنان خلال إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.





وكانت رصاصة طائشة قد أصابت رأس الطفلة اللبنانية البالغة من العمر 7 سنوات، أثناء تواجدها في ملعب مدرسة مما أدخلها فى غيبوبة.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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