مدرب قيادة السيارات: معظم الأجانب يجهلون قوانين الطرق في أستراليا

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Credit: Matthew Henry/ Unsplash

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لطالما تم وصف قانون قيادة السيارات بأستراليا بالقانون الذي قد تشوبه بعض الثغرات فيما يخص قيادة حاملي الرخص الأجنبية. وقد شهد قانون القيادة بنيو ساوث ويلز إدخال بعض التغييرات المعنية بتقنين قيادة الأجانب للسيارات والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 1 من شهر يوليو الحالي. فيا ترى ماهي هذه التغييرات؟ ومن عليه الامتثال بها؟ أما عن سلوك قائدي السيارات والحافلات في أستراليا، فقد تراوحت ما بين جيدة وأخرى وُصفت بالمتوثرة: فما هي الولاية التي يكثر التوثر على طرقاتها؟ الإجابات عن هذه الأسئلة في مع مدرب قيادة السيارات جميل بطشون في التصويت الصوتي أعلاه

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