الجالية الفلسطينية تحتفل باليوم الوطني لفلسطين في مدينة ملبورن الأسبوع المقبل

سيكون الحدث احتفالًا بالثقافة الفلسطينية النابضة بالحياة - وليلة مجانية مليئة بالمرح يتم تنظيمها لاحتضان تاريخ فلسطين الغني وتقاليدها والاحتفال به مع أفراد المجتمع الأسترالي الأوسع.





سيوفر المهرجان تجربة غنية للحاضرين ليشهدوا على رفع العلم الفلسطيني في ساحة الفيدريشن سكوير، بالإضافة إلى تعلم الغناء والرقص جنبًا إلى جنب مع موسيقى الدبكة الفلسطينية.





وسيتوفر الطعام من خلال العشرات من أكشاك الطعام، وسيحضر راقصي فرقة جفرا دبكة إلى فرقة الموسيقي الشعبي الفلسطيني طرب، ستقوم الشركات والمجموعات ورجال الأعمال الفلسطينيون بإعداد الطعام والحلويات والتذكارات والترفيه الحي طوال الليل.





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تقول داليا سبعاوي، من جمعية Casey Friends of Palestine: "ملبورن هي موطن للعديد من المواهب الفلسطينية، واليوم الوطني الفلسطيني هو المناسبة المثالية لعرض ذلك. بعد السنوات الأخيرة من عمليات الإغلاق، يسعدنا النزول إلى الشوارع مرة أخرى لتزويد الأستراليين بلمحة عن فلسطين وكيف يقوم الشعب الفلسطيني بإثراء مدينتنا متعددة الثقافات ".





"ستكون هذه الليلة حول احتضان التقاليد والثقافة الفلسطينية النابضة بالحياة المستوحاة من وطننا وتاريخنا ونشأتنا".





نود أن نرحب بجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية، ليأتوا ويحتفلوا بفلسطين وتنوع مجتمعنا متعدد الثقافات ".





ومن جهتها تقول السيدة نورا منصور، احدى القائمين على تنظيم المهرجان: " سيستمتع الزوار بأكلات فلسطينية شعبية وسيتمكنون من تعلم الدبكة الفلسطينية. وسيتمتع الأطفال بالنشاطات المخصصة لهم مثل الرسم على الوجه والحنة".





للمزيد من التفاصيل استمعوا إلى المقابلة كاملة أعلاه.





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