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"زعتر ودبكة وعبق البلاد": يوم للتراث الفلسطيني في مدينة سيدني

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نشر في: 2/12/2022 12:00pm
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok
المصدر: SBS

يسعى أبناء الاغتراب الفلسطيني في أستراليا على إبقاء الرابط مع فلسطين حياً ونقل أجمل ما تحمله الثقافة الفلسطينية إلى الأجيال الجديدة.

نشر في: 2/12/2022 12:00pm
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • ينظم مركز القدس الاجتماعي يوماً للتراث الفلسطيني في ضاحية لاكمبا في سيدني يوم السبت الموافق في الثالث من كانون الأول ديسمبر، يوماً للتراث الفلسطيني
  • تأسس مركز القدس الاجتماعي تأسس في عام 2010 ويقيم الكثير من الفعاليات التي تهدف إلى تعريف الجيل الجديد الفلسطيني والعربي بقضية فلسطين والتراث الفلسطيني كامتداد للثقافة والأمة العربية.
  • سيتضمن يوم التراث بوصفه يوماً عائلياً بامتياز، أبرز مظاهر الثفافة الفلسطينية من طعام تقليدي وأعمال حرفية في جو من البهجة والأمل.
ينظم مركز القدس الاجتماعي يوماً للتراث الفلسطيني في ضاحية لاكمبا في سيدني يوم السبت الموافق في الثالث من كانون الأول ديسمبر، يوماً للتراث الفلسطيني ضمن جهود المركز للحفاظ على الرابط مع الوطن سيما للأجيال الفلسطينية الجديدة التي نشأت في أستراليا.

رئيس مركز القدس د. وليد ابراهيم حافظ تحدث إلى برنامج Good Morning Australia قائلاً: "ليس بالأمر السهل إبقاء التراث الفلسطيني حياً في الاغتراب ولكن هذا النوع من الأنشطة يشعر الجالية والأجيال الشابة تحديداً أنهم جزء من تراث أصيل."

تأسس مركز القدس الاجتماعي تأسس في عام 2010 ويقيم الكثير من الفعاليات التي تهدف إلى تعريف الجيل الجديد الفلسطيني والعربي بقضية فلسطين والتراث الفلسطيني كامتداد للثقافة والأمة العربية.
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وتابع د. وليد قائلاً: " نسعى أيضاً إلى تعريف الأستراليين عموماً بالقضية الفلسطينية. معلومات الشعب الاسترالي عن القضية متواضعة ولا يدرك ابعاد احتلال فلسطين والظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني."

الشعب الاسترالي متعاطف وواع ولكن ينقصه المعلومات الصحيحة عن القضية الفلسطينية بسبب المعلومات المضللة التي يتداولها الإعلام الغربي.

وسيتضمن يوم التراث بوصفه يوماً عائلياً بامتياز، أبرز مظاهر الثفافة الفلسطينية من طعام تقليدي وأعمال حرفية في جو من البهجة والأمل.

استمعوا إلى المزيد في المقابلة مع رئيس مركز القدس الاجتماعي د. وليد ابراهي في التدوين الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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