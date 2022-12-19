نصائح عملية للتحضير والتقديم على وظيفة جديدة في أستراليا عام 2023

النقاط الرئيسية تقييم الوضع الحالي

تصميم برنامج تطوير مهني خاص بك

تحديث سيرتك الذاتية

شهد عام 2022 تأثيرا واضحا لصالح الموظفين والعمال في سوق العمل. اذ تغيرت توقعات الباحثين عن عمل، وارتفعت الرواتب وأصبح لدى المرشحين المزيد من الخيارات. أدت المعدلات العالية للتنقل الوظيفي إلى قيام أرباب العمل بتكثيف استراتيجيات الاحتفاظ بهم وزيادة الإجراءات المضادة في محاولة لوقف استنزاف الموظفين.





جميع المعلومات الواردة في هذا المقال هي على سبيل المعلومات العامة وليست نصيحة خاصة.





إذا كنت حريصًا على تحقيق أهداف مهنية لعام 2023، فإليك بعض المؤشرات لتبدأ بها.



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تقييم الوضع الحالي





اسأل نفسك بعض الأسئلة: ما هي بعض إنجازاتك، وأين كان شغفك، وما أكثر ما استمتعت به في حياتك المهنية؟ قم بتدوينها وقرر ما إذا كنت تحصل على أقصى استفادة من صاحب العمل الحالي. قد تكتشف أنك تبحث عن دور أكثر أهمية، أو على قطاع جديد تمامًا.





من المهم أيضًا استخدام هذا الوقت لتحديد الخطوة المهنية الأفضل لموقفك الشخصي. ضع في اعتبارك مدى أهمية المرونة بالنسبة لك، وكيف يمكن لأصحاب العمل المحتملين استيعاب ذلك. عليك أن تحافظ على توازن سليم ما بين حياتك الشخصية ومهامك الوظيفية.





قم بتصميم برنامج تطوير مهني خاص بك





أصبحت التكنولوجيا تهيمن على قطاعات العمل أكثر من أي وقت مضى. وستستمر في هذا في السنوات القادمة. لذا يتوجب على كل من يطمح في الوصول إلى مناصب ووظائف معينة تحسين قدراته باستمرار. بعد أن تقرر نوع الوظيفة التي تود الحصول عليها في العام الجديد، ابدأ في تصميم برنامج لتطوير مهارتك. على سبيل المثال: دورات قصيرة عبر الإنترنت أو وجهاً لوجه، إيجاد مدربين مختصين في مجال أو وظائف معينة.





أثناء إنشاء برنامجك الخاص، ضع أهدافك المهنية طويلة الأجل في الاعتبار.





قم بتحديث سيرتك الذاتية





إذا بقيت في نفس الشركة أو حتى في نفس الوظيفة في عام 2022، فهذا لا يعني بالضرورة أنك لست بحاجة إلى تحديث سيرتك الذاتية وملفك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي المهني LinkedIn. ضع في اعتبارك التحديات الجديدة التي واجهتها على مدار العام أو التقنيات الجديدة التي كان عليك تعلمها.





عندما يتعلق الأمر بتحديث سيرتك الذاتية، لا تنس الأساسيات. قم بتضمين ملخص شخصي، وشرح إنجازاتك، وكن محددًا في التفاصيل، ولا تنسَ مشاركة هواياتك واهتماماتك.





التواصل مع المهنين الآخرين





جزء مهم من الحصول على وظيفة جديدة هو السماح للناس بمعرفة أنك منفتح حاليًا للحصول على فرص جديدة. يمكنك القيام بذلك بشكل علني عن طريق تحديث عنوان LinkedIn الخاص بك لقراءة "مفتوح لفرص العمل" أو من خلال التواصل مع الزملاء أو الأصدقاء أو مسؤولي التوظيف السابقين.





فترة العام الجديد هي الوقت المثالي لإرسال بعض الرسائل إلى الأشخاص والتواصل مع المهنيين الآخرين في دائرتك لفهم ما سيحصل في سوق العمل في عام 2023. والبقاء في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالشركات التي تبحث عن مرشحين جدد.



الاستعانة بمكاتب التوظيف





من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن مكاتب التوظيف هم دائمًا أول من يتواصلون مع الباحثين عن عمل عند التوظيف لمنصب ما. في حين أن هذه ممارسة شائعة بالتأكيد، إلا أنها ليست كذلك دائمًا. إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة في عام 2023، فتواصل على الفور مع مسؤول التوظيف المتخصص في مجال خبرتك للحصول على مزيد من النصائح الشخصية حول النقاط المذكورة أعلاه.





بعد مناقشة ما تريد الحصول عليه من عام 2023 من منظور وظيفي، يمكن لمكتب التوظيف الخاص بك مناقشة الوظائف الشاغرة عندهم والشركات التي يعملون معها في عام 2023.





للمزيد من التفاصيل يمكنكم الاستماع إلى المتخصصة في إيجاد فرص العمل والتوظيف مادونا عوض في الرابط الصوتي المرفق أعلاه.



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