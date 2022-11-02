تعرفوا على القطاعات التي تستحوذ على أكبر عدد من الموظفين في أستراليا

منذ فترة ليست ببعيدة، كان كل مجمع تسوق تجاري يحتوي على محل لتأجير شرائط الأفلام. ثم جاءت منصة Netflix وغيرها من المنصات لتقضي على هذه الصناعة.





ولكن هل يعقل ان هناك 160 شخصا ما زالوا يعملون في هذا المجال بعد؟ هذا ما كشفته احصاءات التعداد السكاني لعام 2021 المعروفة بـ census.





والقت بيانات التعداد أيضا الضوء على أمور مهمة متعلقة بتأثير كوفيد-19 على مكان العمل وأبرز اتجاهات سوق العمل والتعليم، والتي من المرجح أن تستمر في السنوات القادمة.





Advertisement

جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.





أظهرت البيانات في إحصاءات التعداد السكاني الأسترالي الأخير أيضا عدة أمور أساسية متعلقة بسوق العمل والتعليم في أستراليا.



اقرأ المزيد تعرفوا إلى السبب الذي قد يدفع مليوني موظف أسترالي للاستقالة من عملهم

يقول المحلل الإقتصادي عبدالله عبدالله، شهدت السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة لتتبع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ومن الأمور التي يمكن استخلاصها من بيانات التعداد، أن أربع صناعات رئيسية تشكل 40% من القوى العاملة في أستراليا. وهي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والبناء والتعليم، وهي التي توظف معظم الأستراليين في البلاد.





من هذه النسبة 40%، يعمل 15 بالمئة من الأستراليين في الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. وهناك أكثر من 260 ألف ممرضة وممرض مسجلين في تعداد سكان 2021، أي بزيادة 19% منذ عام 2016. وهي أكثر فئات قوى العمل نموا، ويعود هذا بشكل كبير لأزمة كوفيد-19.





ويقود قطاع رعاية الأطفال النساء بنسبة 98%. ويمثل النساء أيضا 85% من معلمات ومعلمي المدارس الابتدائية و62% من أساتذة المدارس الثانوية.





وبالرغم من هذا إلا أن النساء ما زلن يتقاضين أجور أقل من الرجال. اذ يبلغ متوسط الدخل الأسبوعي للمرأة في التعليم والتدريب 1800 دولار، بينما يبلغ دخل الرجل في نفس القطاع دولار 2023 دولار.



اقرأ المزيد كيف يمكن للأستراليين العيش والعمل في بلدان مختلفة دون دفع أي ضريبة؟

وكشف بينات التعداد السكاني أيضا أن قطاع الضيافة يتسم بصغر سن موظفيه. اذ يبلغ متوسط عمر طهاة الوجبات السريعة 18 عاما، بينما يبلغ متوسط عمر طهاة المقاهي 21 عاما.





وهؤلاء هم الأقل أجرا، اذ يتقاضى العاملون في هذا القطاع حوالي 1200 دولار في الأسبوع، مقارنة بـ 1800 دولار بالمتوسط في القطاعات الأخرى.





وتبين الإحصاءات الجديدة أيضا أن أكثر من نصف الأستراليين يملكون مؤهلات علمية. وهناك زيادة بنسبة 20% في عدد الأشخاص الحاصلين على مؤهل مهني أو جامعي منذ عام سابق.





وكشفت البيانات بأن الأشخاص المولودين في الخارج هم من أكثر الأستراليين حصولا على مؤهل ما بعد التعليم العالي بنسبة 63%، بالمقارنة مع المولودين في أستراليا بنسبة 53%.





ومن الأمور الأخرى التي أظهرتها بيانات التعداد هي أن المكتب المنزلي هو الوضع الطبيعي الجديد للعمل الآن.





للمزيد من التفاصيل عن هذه النقاط وغيرهاـ يمكن سماع الحلقة كاملة عبر الضغط على الرابط الصوتي المرفق أعلاه.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



