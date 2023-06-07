الأمير هاري كاد يصاب "بالاختناق" في أستراليا: ماذا قال خلال شهادته التاريخية في المحكمة؟

خلال ظهور تاريخي له للشهادة في المحكمة، اشتكى الأمير هاري من زيارة "مروعة" قام بها إلى أستراليا قبل 20 عامًا.





في عام 2003 كان دوق ساسكس يزور أحد الشواطئ العامة في نوسا حيث يقول إنه شعر بأن خصوصيته قد تم انتهاكها.





وأصبح هاري الأول من كبار أفراد العائلة المالكة كشاهد في المحكمة في المملكة المتحدة منذ أكثر من قرن بعد أن أدلى بشهادة امتدت لمدة خمس ساعات.





كيف انتهكت خصوصية الأمير وماذا قال في شهادته أمام المحكمة؟





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





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