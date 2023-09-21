كل ما يتعين معرفته عن التأشيرات المشمولة في مشروع قانون تفعيل الإقرارات القانونية الرقمية

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تعمل الحكومة الفيدرالية على تفعيل السماح بشكل دائم بالإقرارات القانونية الرقمية أو ما يعرف ب. (statutory declarations) وفي محاولة منها لتسهيل المعاملات وتوفير الملايين من الدولارات، طرحت الحكومة مشروع قانون رقمنة الإقرارات القانونية والذي يقضي بالسماح بإكمال إلاقرارات القانونية إلكترونيا ومنها المعاملات الخاصة بتأشيرات العمل أو الشريك أو تأشيرة الدراسة فلن يحتاج العمال المهاجرون الذهاب إلى مكتب البريد لتجديد التأشيرة الخاصة . ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة، مما يوفر أكثر من 156 مليون دولار وآلاف الساعات في التحقق من صحة الإقرارت القانونية الورقية سابقاً. تحدثت وكيلة الهجرة سيرى حداد عن مميزات هذه الخطوة وعما ستحمله من تغييرات على عدد الطلبات المعالجة وعن ثغراتها وعما قد تتعرض له من اختراقات سيبرانية. المزيد في اللقاء الصوتي أعلاه مع وكيلة الهجرة سيرى حداد

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