استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
كل ما يتعين معرفته عن التأشيرات المشمولة في مشروع قانون تفعيل الإقرارات القانونية الرقمية
Visa Application Credit: Public Domain
تعمل الحكومة الفيدرالية على تفعيل السماح بشكل دائم بالإقرارات القانونية الرقمية أو ما يعرف ب. (statutory declarations) وفي محاولة منها لتسهيل المعاملات وتوفير الملايين من الدولارات، طرحت الحكومة مشروع قانون رقمنة الإقرارات القانونية والذي يقضي بالسماح بإكمال إلاقرارات القانونية إلكترونيا ومنها المعاملات الخاصة بتأشيرات العمل أو الشريك أو تأشيرة الدراسة فلن يحتاج العمال المهاجرون الذهاب إلى مكتب البريد لتجديد التأشيرة الخاصة . ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة، مما يوفر أكثر من 156 مليون دولار وآلاف الساعات في التحقق من صحة الإقرارت القانونية الورقية سابقاً. تحدثت وكيلة الهجرة سيرى حداد عن مميزات هذه الخطوة وعما ستحمله من تغييرات على عدد الطلبات المعالجة وعن ثغراتها وعما قد تتعرض له من اختراقات سيبرانية. المزيد في اللقاء الصوتي أعلاه مع وكيلة الهجرة سيرى حداد
شارك