عاشق آلة القانون محمد ليلو: عَزف مع نجوم العالم العربي ويتمنى إحياء الجالغي البغدادي

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مسيرة امتدت في حب العزف على القانون بدأت منذ الصغر في بغداد، وقطر حتى وصوله إلى أستراليا. عشق آلة القانون منذ صغره، وتعلمها بدون مدرب حتى أتقنها. درس الفنون في الجامعة، ثم انتسب للفرقة الموسيقية في التلفزيون العراقي التي اعتبرها نقلة في حياته. ولكن كيف التقى بكبار الفنانين العرب في قطر وعزف أغانيهم، ولماذا قرر الهجرة إلى أستراليا، وماهي الفرق التي يعمل بها؟ وما هو طموحه في بلاد المهجر؟


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استمعوا للقاء الممتع مع عازف القانون والعود محمد ليلو، ليسرد رحلة العشق مع العزف والألحان، في التدوين الصوتي في الأعلى.

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