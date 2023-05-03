"الملكة كاميلا" أول ملكة مطلقة لبريطانيا ودول الكومنولث

Key Points ولدت كاميلا روزميري شاند في لندن في 17 تموز/يوليو 1947 ونشأت في منزل ريفي فخم وكانت تنتمي للطبقة الثرية في بريطانيا.

كاميلا تعشق المطالعة وتعلمت ركوب الخيل وحازت على العديد من الميداليات

عملت كاميلا على مناصرة قضايا تعنيها منها محو الأمية لدى الأطفال، ودعم ضحايا العنف المنزلي والاغتصابوالتوعية بمرض هشاشة العظام

على الرغم من أن كاميلا لم تحظَ مطلقاً بحب الناس، وتعرضت للتشهير العلني لسنوات عديدة، ووصفتها الأميرة الراحلة ديانا باسم "روتويلر" وهو فصيلة من الكلاب، لكن كاميلا الآن هي زوجة الملك وتحمل لقباً لم يتصوره كثيرون قبل 25 عاماً.





فبعد وفاة الأميرة ديانا المحبوبة والزوجة الأولى للملك تشارلز عن عمر 36 عاماً في حادث سيارة في باريس عام 1997، صورت وسائل الإعلام كاميلا على أنها أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا، إذ أنها كانت عشيقة لتشارلزعندما كان متزوجاً واتهمت بأنها كانت السبب في تدمير زواجه.





لكن كاميلا تصدت لهذا الهجوم وسعت إلى تعزيز مكانتها تدريجياً كعضوة مهمة في العائلة المالكة، إلى أن حصلت على مباركة الملكة الراحلة إيليزبيت الثانية قبل وفاتها، بأن تصبح ملكة بريطانيا الجديدة عندمايتولى تشارلزالعرش، وليس كما تعرف الآن بالملكة القرينة.



25/10/2005 of the Prince of Wales and The Duchess of Cornwall arrive at Buckingham Palace to attend a State Banquet Credit: Andrew Parsons/PA/AAP Image ولدت كاميلا روزميري شاند في لندن في 17 تموز/يوليو 1947 ونشأت في منزل ريفي فخم وكانت تنتمي للطبقة الثرية في بريطانيا.





وكاميلا هي الابنة الكبرى للرائد بروس شاند، تاضابط في الجيش البريطاني، والذي عمل في تجارة النبيذ بعد تقاعده.





ومن المعلومات التي ترددت حول طفولتها، أن كاميلا تأثرت بوالدها الذي كان يقرأ لها كثيراً فعشقت المطالعة. وتعلمت ركوب الخيل وحازت على العديد من الميداليات.





وتلقت كاميلا تعليمها في لندن ومن ثم انتقلت إلى سويسرا ومنها إلى فرنسا لدراسة الأدب الفرنسي في معهد جامعة لندن في باريس.





ووصفها أصدقاؤها بأنها فتاة ذات «قوة داخلية» مليئة «بالجاذبية والثقة بالنفس» وهي «مشرقة وحيوية».



تعرفت كاميلا على الأمير الشاب تشارلز في أوائل السبعينيات خلال مباراة بولو وكما يقال "خطفت قلب الأمير من اللحظة الأولى" وأصبحا مقربين جداً.



Prince William, Catherine Duchess of Cambridge, Prince Charles and Camilla Duchess of Cornwall arriving at the No Time To Die World Premiere, the Royal Albert Hall, London. Credit: Doug Peters/PA/AAP Image ولكن الظروف لم تكن مناسبة، فتشارلز كان أصغر من أن يتخذ قراراً بالزواج، ودخل سلاح البحرية وأرسل بمهمة عسكرية خارج البلاد لمدة ثمانية أشهر في أواخر عام 1972.





وفي هذه الأثناء، تزوجت كاميلا من ضابط سلاح الفرسان أندرو باركر بولز وأنجبت منه طفلين، توم ولورا قبل أن ينفصلا في عام 1995.





أما تشارلز فقد تزوج من الليدي ديانا سبنسر في العام 1981 وشغل زفافهما العالم بأسره.





ولكن سرعان ما ساءت علاقتهما الزوجية، على الرغم من إنجاب طفلين، وليام وهاري، وبعد ست سنوات على الزواج أعاد الأمير إحياء علاقته العاطفية مع حبيبته السابقة كاميلا واعترف بذلك في مقابلة تلفزيونية شهيرة في العام 1994.





وكانت قد انتشرت لهما نسخة مكتوبة من محادثة خاصة مسجلة سراً تضمنت تفاصيل حميمة وهزت الرأي العام.





وأكدت ديانا خيانته لها خلال مقابلة شيّقة على قناة "بي بي سي" عندما قالت عبارتها الشهيرة: "كان هناك ثلاثة منا في هذا الزواج، لذلك كان مزدحمًا بعض الشيء".





وفي العام 1996، انتهى زواج تشارلز وديانا رسميًا.



Saturday, April 9, 2005 file photo, Britain's Queen Elizabeth II speaks to Prince Charles, with his bride Camilla Duchess of Cornwall, right, as they leave St George's Chapel in Windsor, England following the church blessing of their civil wedding ceremony. Credit: Alastair Grant/AP/AAP Image وبعد وفاة أميرة ويلز ديانا سنة 1997، أبقى تشارلز وكاميلا علاقتهما سرية، ولكن أصبح من الواضح تدريجياً أنهما كانا يعيشان معاً.





وبعد أشهر من التخطيط الدقيق، ظهرا معاً لأول مرة في عام 1999 في حفل عيد ميلاد أخت كاميلا في فندق ريتز بلندن وتزوجا في العام 2005 في حفل زفاف مدني بموافقة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ورحب الناس بهما من خلال هتافات وتصفيق المهنئين.





وبهذا الزواج، كرس تشارلز كاميلا حبه الأول والكبير.





ومنذ ذلك الحين، كانت هناك العديد من المساعي من العائلة المالكة لتحسين صورة العائلة بعد كل االقصص السلبية التي انتشرت، وهزت سمعة العائلة بشكل كبير.



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ويقال إن كاميلا كانت مرحة جداً وهذا ما ساعدها على كسب ودّ من قابلوها.





ونشطت كميلا بقوة في الحياة العامة ودعمت تشارلز في مناسباته الرسمية في المملكة المتحدة، وفي جولاته الخارجية. وسرعان ما أصبحت إحدى ركائز العائلة المالكة والحكومة البريطانية.





وعملت كاميلا على مناصرة قضايا تعنيها منها محو الأمية لدى الأطفال، ودعم ضحايا العنف المنزلي والاغتصاب والعنف الجنسي والتوعية بمرض هشاشة العظام الذي أصاب والدتها وجدتها. وكان الملك تشارلز فخوراً جداً بها.





ومع مرور الوقت، تم قبول كاميلا على نطاق واسع من قبل العائلة المالكة، بما في ذلك ابنا تشارلز وديانا، الأميران وليام وهاري.



Britain's Prince Charles, the Prince of Wales (R) and Camilla Duchess of Cornwall (L) attend The Big Lunch at the Oval Kennington to celebrate Britain's Queen Elizabeth II Platinum Jubilee in London, Britain, 05 June 2022 Source: EPA / TOLGA AKMEN/EPA/AAP Image فقال الأمير هاري الذي كان يبلغ من العمر 21 عاماً، إن كاميلا "امرأة رائعة" جعلت والدهما سعيداً جداً.





"أنا وويليام نحبها كثيراً وعلاقتنا جيدة معها."





وفي كانون الثاني/ديسمبر 2021، عززت الملكة دور كاميلا من خلال جعلها عضواً في وسام الرباط القديم، وهو تكريم لم يتم منحه لأي من زوجات أبنائها الآخرين.





ومن آخر قراراتها، حسمت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية قضية لقب كاميلا زوجة تشارلز، حيث عبرت عن رغبتها بأن تلقب بالملكة عند تتويج تشارلز ملكاً.





وبذلك تصبح كاميلا أول ملمة مطلقة لبريطانيا.





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