"أنت لست رئيسي": لماذا يتحدى أطفال أستراليا سلطة والديهم وكيف تتعامل الأسرة العربية مع هذا التحدي؟

یک کودک در مهدکودک

تربية الأطفال الصغار في أستراليا Source: Getty / Getty Images

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ما هي تحديات تربية الأطفال ما دون سن الخامسة في أستراليا وكيف تتعامل معها الأسرة العربية؟

ما هي التغيرات التي تواجهها الأسرة العربية عندما تصل إلى أستراليا ولديها أطفال صغار في عمر ما قبل المدرسة؟ كيف يمكن أن تتعامل مع النمط الحياتي الجديد الذي يعطي للطفل هامشا من الحرية والاستقلالية قد لا تكون العائلة المهاجرة معتادة عليه.

وما هي التغيرات التي يشهدها الطفل نفسه في المجتمع الجديد وكيف تؤثر هذه التغيرات الاجتماعية والتربوية على الأسرة العربية؟

في هذه الحلقة من بودكاست "دردشة عائلية" تجيب المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية السيدة ريهام أبو سنة على هذه الأسئلة وتقول إنه من "الأفضل أن تتقبل العائلة الواقع الجديد لأن القانون أقوى من العادات".

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصحفة.

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