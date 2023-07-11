المتحف الأسترالي في سيدني يستضيف "رمسيس وذهب الفراعنة"

نقاط رئيسية: المتحف الأسترالي بمدينة سيدني، يستقبل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في 18 نوفمبر.

الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يتفقد القاعات المخصصة لاستقبال القطع الأثرية.

يضم المعرض 181 قطعة أثرية تعود لفترة حكم الملك (رمسيس الثاني) من القطع الفريدة والنادرة.

يستعد المتحف الأسترالي بمدينة سيدني، لاستقبال معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، في المتحف الأسترالي في سيدني وذلك بدءً من 18 نوفمبر (تشرين الثاني).





ويضم المعرض 181 قطعة أثرية تعود لفترة حكم الملك رمسيس الثاني، وبعض اكتشافات البعثة المصرية في سقارة، إضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية القديمة من بينها مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش والأحجار الكريمة، إضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة. ويتم لأول مرة عرض مومياوات لحيوانات مثل شبل الأسد وغيرها من القطع الفريدة والنادرة.





الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال هذا اللقاء أن تنظيم هذا المعرض في أستراليا أمر مهم للترويج السياحي للآثار المصرية، كما أن الزائر سوف يستمتع بمشاهدة ليس فقط القطع الأثرية ولكن أيضاً معبد أبو سنبل ومقبرة الملكة نفرتاري التي تعد أروع مقبرة في العالم عن طريق تقنية (VR).





وبدأ المتحف الأسترالي في استقبال الحجوزات لزيارة المعرض، المقرر افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً الجمهور لاستكشاف الحضارة المصرية عبر رحلة تنقل الزائرين إلى ما قبل 3300 عام، يتعرفون من خلالها على نبض الحكم في مصر القديمة، عبر واحد من أشهر ملوكها (الملك رمسيس الثاني).





وحسب موقع المتحف، فإن المعرض يعد نافذة على إنجازات الملك رمسيس الثاني، المعروف باسم رمسيس العظيم، الذي عاش 92 عاماً، وحكم مصر نحو 67 عاماً. كما أشار المتحف إلى أن المعرض يضم قطعاً أثرية بعضها فريد من نوعه، وبعضها لم تسبق له مغادرة مصر.





وأوضح د. مصطفى زيري أن قام بجولة تفقدية لقاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بالمتحف الأسترالي في مدينة سيدني، بهدف الإطمئنان على جاهزية القاعات لاستقبال المعرض ومدي تطبيق الإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة بها ووسائل الأمان والحماية المدنية بما يضمن سلامة القطع الأثرية.





وقد بدأ المعرض رحلته في مدينة هيوستن، ثم كانت محطته الثانية في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس بعدما لاقى إقبالاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً. هذا وسوف تستقبله أستراليا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام.





لمعرفة المزيد عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» يمكنكم الاستماع إلى الملف الصوتي المرفق أعلى الصفحة.





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