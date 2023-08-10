"خطوة في الاتجاه الصحيح": وزير فلسطيني يشيد بتصريحات وونغ حول "عدم شرعية" المستوطنات الإسرائيلية

اعتبرت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن المستوطنات "غير شرعية" وأعلنت نية الحكومة العودة إلى استخدام مصطلح"الأراضي الفلسطينية المحتلة" في مراسلاتها وأدبياتها.





واعتبرت وونغ في كلمة أمام البرلمان أن موقف أستراليا سيكون "متسقاً مع قرارات الدول الأخرى وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.



"أستراليا تعود إلى مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقطة التي أود توضيحها هي أن ذلك يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتوافق مع النهج الذي يتبعه الشركاء الرئيسيون بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي".

اضافت السيناتور وونغ، "باعتماد المصطلح نوضح ان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة احتلت من قبل اسرائيل بعد حرب 1967 وان الاحتلال مستمر".





وأكدت أن أستراليا تظل "صديقة مخلصة لإسرائيل" لكن من الضروري التشدد في العبارات عند التحدث عن المستوطنات.





وأبلغت البرلمان أن "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وبأنها تشكل عقبة كبيرة أمام السلام".





وأضافت "هذا يتفق مع موقف الحكومات السابقة وقرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتبرت أن المستوطنات ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".





ومن جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني في حديث لأس بي أس عربي24 ان القرار الأسترالي موضع ترحيب داعياً الحكومة لاتخاذ المزيد من المواقف التي تمهد الطريق للاعترف بدولة فلسطينية.





وتابع قائلاً: "توصيف الاستيطان بأنه غير قانوني وغير شرعي خطوة بالاتجاه الصحيح ومن الممكن البناء عليها مستقبلاً من اجل الاعتراف بفلسطين كما هو الحال في 141 دولة. نقيم علاقات طيبة مع الحكومة الاسترالية والشعب الأسترالي والأحزاب وقوى المجتمع المدني."





من جهتها انتقدت المعارضة هذا الموقف، وأعلن النائب عن حزب الأحرار جوليان ليسر أن تغيير اللغة "لا يعد قراراً صائباً".





أضاف ليسر، "هذا القرار لن يساعد في حل الدولتين، بل سيشجع المنظمات التي أدرجناها في هذا البلد على أنها منظمات إرهابية".





وقال رئيس اتحاد العمال الفلسطينيين، بشير صوالحة، والمتواجد حالياً في رام الله للمشاركة في مؤتمر الاغتراب، ان الوضع على الأرض في الضفة الغربية "صعب للغاية" بسبب نقاط التفتيش الأمني المنتشرة بالقرب من المستوطنات ما يجعل الحركة بين المدن صعبة.





وتابع قائلاً: "كنا في سيارة من رام الله إلى نابلس وفوجئنا بالمستوطنين وهم يقومون بحركات نابية باتجاهنا."





استمعوا إلى التقرير الصوتي المتضمن لصوت الوزير د. مجدلاني ورئيس اتحاد العمال الفلسطينيين في أستراليا في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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