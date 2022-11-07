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أول وأكبر مرفق ترفيهي وعلاجي غير ربحي لمختلف الجاليات في غرب سيدني

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نشر في: 7/11/2022 2:19pm, آخر تحديث: 7/11/2022 4:23pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

تم افتتاح المرافق الترفيهية والعلاجية Recreational Facilities لأول مرة في سيدني وهي الأكبر في أستراليا لانها، بحسب الدكتور باسم الأنصاري تعطي للعوائل مكاناً جديداً وآمناً لكل الناس ولمختلف الأعمار.

نشر في: 7/11/2022 2:19pm, آخر تحديث: 7/11/2022 4:23pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • افتتاح المرافق الترفيهية والعلاجية لأول مرة في سيدني وهي الأكبر في أستراليا
  • فتتحت مؤسسة Psychcentral العلاجية في سيدني أكبر مرفق ترفيهي وعلاجي غير ربحي في منطقة غرب سيدني ويقدم العلاجات المختلفة مثل العلاج النفسي والفيزيائي وعلاج النطق
  • يتضمن المرفق الترفيهي والعلاجي المسمى Activate Central برامج ووسائل ترفيهية وعلاجية لكبار السن من أجل تحسين صحتهم النفسية والجسدية
أفتتحت مؤسسة Psychcentral العلاجية في سيدني أكبر مرفق ترفيهي وعلاجي غير ربحي في منطقة غرب سيدني ويقدم العلاجات المختلفة مثل العلاج النفسي والفيزيائي وعلاج النطق.
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وتم افتتاح هذا المرفق الترفيهي والعلاجي يوم السابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر الماضي بإشراف أخصائيين وخبراء صحيين في مختلف المجالات وذلك بسبب الحاجة الماسة إلى هكذا مجمعات وبالأخص في منطقة غرب سيدني التي تقطنها جاليات مختلفة ومنها العربية
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Dr. Basim Alansari
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة Psychcentral العلاجية في سيدني الدكتور باسم الانصاري إن المؤسسة هي عبارة عن مؤسسة طبية وصحية تحتوي على العديد من العيادات في مختلف أنحاء غرب سيدني مثل عيادات الصحة النفسية والطب النفسي ومختلف العلاجات الأخرى مثل علاج النطق والعلاج الفيزيائي.
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وأضاف الدكتور الأنصاري، لبرنامج أستراليا اليوم، "بالإستماع إلى عدد كبير من المراجعين لعياداتنا، أدركنا انهم بحاجة إلى خدمات أكبر وبالأخص في منطقة غرب سيدني. لا نه لا يوجد مكان ترفيهي وعلاجي للعوائل التي ترغب في أخذ اطفالها لقضاء أوقات ترفيهية وعلاجية بنفس الوقت.

وتابع الدكتور ياسم الأنصاري "لاحظنا بنفس الوقت ان العوائل التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى أشخاص كبار السن لا توجد لديهم الفرصة لجعل أطفالهم يلعبون مع بقية أخوانهم وأخواتهم وبقية الأطفال الذين هم بعمرهم."

ويتضمن المرفق الترفيهي والعلاجي المسمى Activate Central برامج ووسائل ترفيهية وعلاجية لكبار السن من أجل تحسين صحتهم النفسية والجسدية.

وتم افتتاح المرافق الترفيهية والعلاجية Recreational Facilities لأول مرة في سيدني وهي الأكبر في أستراليا لانها، بحسب الدكتور باسم الأنصاري تعطي للعوائل مكاناً جديداً وآمناً لكل الناس ولمختلف الأعمار.

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