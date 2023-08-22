"الفرص موجودة في استراليا وخطوات اقتناصها سهلة": فادي عبو مثال لنجاح اللاجئين الشباب

وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة التكنولوجيا في سيدني أن 90% من اللاجئين السوريين والعراقيين الذين قدموا إلى أستراليا نتيجة الصراع في أوطانهم سعداء للغاية بالعيش هنا





وأشارت الدراسة إلى أن اللاجئين يريدون أن يصبحوا مواطنين وأنهم متفائلون بالمستقبل، حيث أبلغت الأسر عن تحسن في وضعها خلال أربع سنوات.





جدير بالذكر أن أستراليا استقبلت 12 ألف لاجئ كاستجابة عاجلة لتبعات الحرب في سوريا والعراق استقبال في عام 2016-2017.



كما وأظهر تقرير آخر صدر بعنوان Refuge and Family Futures in Australia أن اثنين من كل ثلاثة من الشبيبة الذين فروا من الصراعات في بلدهم الأم مع عائلاتهم خلال السنوات الخمس الماضية، يشعرون بأنهم استراليون بالفعل.







وقد نظرت الدراسة بأمور عديدة من التعليم إلى فرص العمل.







عن هذا الموضوع استمعوا الى لقاء مع الطالب الجامعي فادي عبو وفيه يتحدث عن شعوره "بالانتماء لأستراليا"، وأهم الخطوات التي اتخذها للسير في طريق النجاح.









قدم فادي مع عائلته إلى أستراليا منذ حوالي تسع سنوات وهو الآن في العشرين من عمره ويتابع دراسته الجامعية في جامعة ملبورن العريقة في ولاية فيكتوريا. ويتخصص في السياسة والاقتصاد.





كما وأظهر أن اللاجئات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 5 و18 عامًا تأقلمن بشكل أفضل وشعرن بأنهن في وطنهن في أستراليا، وأصبحن يعرفن عن أنفسهن ك "أستراليات".









وقال التقرير "هذه نتيجة رائعة علما بأن معظمهن كن قد أقمن في الحي الذي يعيشن فيه لمدة 12 إلى 18 شهرا فقط".









وأضاف التقرير: "إن الثقة والطموحات الكبرى التي عبر عنها اللاجئون الصغار بالسن، هو أمر مثير للإعجاب بالفعل".





اقرأ المزيد ما هي المعتقدات والحقوق والحريات الديمقراطية التي يجب معرفتها لاجتياز اختبار الجنسية الأسترالية بثقة؟

ووجدت الدراسة أيضًا أن 90 في المائة من العائلات اللاجئين يسعدون بالعيش في أستراليا، ويقول 98 في المائة إنه مكان جيد لتربية الأطفال ، وقال 76 في المائة إنه كان من السهل تكوين صداقات.



اقرأ المزيد أستراليا تشارك بتدريبات عسكرية مع الفلبين والولايات المتحدة بعد تحرك صيني ضد سفن فلبينية

وقال حوالي 98 في المائة من جميع المشاركين إنهم يشعرون بالأمان في العيش في أستراليا





لكن لم يكن كل شيء ورديا، حيث عبّر معظم المشاركين عن قلق على عائلاتهم في الوطن ، ورغبتهم في لم شملهم وكذلك العثور على وظائف لائقة تتناسب مع مؤهلاتهم.





وأوصى التقرير بمزيد من التمويل الحكومي لدعم منظمات دعم استقرار اللاجئين.



لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع استمعوا إلى المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل

