"نحن بين الحياة والموت": لاجئون داخل أستراليا يطالبون بمعرفة مصيرهم والحكومة ترد

النقاط الرئيسية حوالي 31 ألف لاجئ وطالب لجوء في أستراليا يطالبون بالإقامة الدائمة

طالب المتظاهرون بمعرفة مصيرهم

وزير الهجرة يعد بحل القضية بأقرب وقت ممكن

مع انعقاد البرلمان في كانبرا تظاهر أكثر من ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء أمام مبنى البرلمان قادمين من كل المدن الاسترالية للمطالبة بمعرفة مصيرهم بعد مضي تسع سنوات وهم في دوامة انتظار.





طالب المتظاهرون حكومة ألبانيزي بإعطائهم ردا واضحا قائلين إن فترة الانتظار لم تعد تطاق ومتهمين الحكومة بالمماطلة في حل قضيتهم.



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يعيش أكثر من 31،000 لاجئ وطالب لجوء منذ ما يصل إلى تسع سنوات وأكثر بموجب تأشيرات حماية مؤقتة لفترة محددة، أو تأشيرات مؤقتة ريثما يتم البت بين تأشيرة وأخرى. آخرون يعيشون في المجتمع بتأشيرات منتهية الصلاحية.



ويقول المدافعون عن اللاجئين إن حزب العمال جاء الى السلطة واعدا بمنح تأشيرات دائمة لكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات حماية مؤقتة، أو تأشيرات الملاذ الآمن، وبإلغاء نظام الاختبار السريع الذي أدى إلى رفض طلبات حوالي 10 آلاف لاجئ.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد علي مطر رئيس منظمة العدالة للاجئين، الذي شارك في تظاهرة يوم الثلاثاء في كانبرا "إن الحكومة لا تزال تماطل في حل القضية" وطالب وزير الهجرة الحالي السيد أندرو جايلز بالتحرك السريع لحل هذه المسألة من أجل مساعدة هؤلاء الناس على الاستقرار بشكل دائم.





وأضاف :"ما هي سياسة العمال، كانوا يعدوننا قبل وصولهم إلى الحكم ولكنهم تراجعوا الآن".



رد وزير الهجرة

وقال الوزير جايلز في بيان مكتوب أرسل لأس بي أس 24





"لقد التزمت هذه الحكومة بتحويل أولئك الذين تبين أنهم مستحقون لحمايتنا من ذوي تأشيرات الحماية المؤقتة إلى تأشيرات دائمة. سوف نحافظ على هذا الوعد ونفي بالتزامنا في أقرب وقت ممكن. بينما نعمل على حل تعقيدات آلية التحويل، التقيت أنا والوزيرة أونيل، وتشاورنا مع مجموعة واسعة من حاملي تأشيرات الحماية المؤقتة وتأشيرات الملاذ الآمن SHEV ومع خبراء قانونيين ومدافعين عن اللاجئين وقادة في المجتمع للتأكد من أنها مناسبة لغرض الفوج المتأثر".





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كما ويتهم المدافعون عن حقوق اللاجئين حزب العمال بإهمال قضية اللاجئين الذين احضروا من نارو وبابوا غينينا الجديدة، وما تعرضوا له من معاناة وعذاب هناك، وحقيقة أن الكثيرين منهم أصبح لديهم عائلات ووظائف في أستراليا.



ساجدة وهي لاجئة من أفغانستان، وإحدى منظمي التظاهرة، سألت: "لماذا يجب علينا ا لماذا يجب أن نستمر في استجداء الحكومة الأسترالية لتوفر لنا الأمان والحماية الدائمة؟ من الواضح جدًا أن اللاجئين من أفغانستان وأماكن أخرى مثل ميانمار وسريلانكا وإيران لا يمكنهم العودة للعيش بأمان ".



ويقول السيد إيان رنتول، المتحدث باسم ائتلاف العمل لدعم اللاجئين، إن "تسع سنوات كافية من العذاب وعدم الاستقرار، وطالب بضرورة إنهاء ما اسماه: سياسات اللاجئين القاسية وغير الإنسانية والمنافقة.





وأضاف بأن "حزب العمال وعد بأنه لن ينسى أحدا، لكن وبعد ستة اشهر من الانتخابات لا يزال آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء ينتظرون".



استمعوا إلى التقرير الصوتي الذي يحتوي على مقابلات مع السيد نجم الأحوازي والسيد علي مطر، ورد وزير الهجرة بصوت علاء التميمي.

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