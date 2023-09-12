الإغاثة تُنقل على الحمير في المسالك الوعرة وشهادات موجعة من المغرب

ترتفع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الأعنف منذ قرن الذي ضرب المغرب، الى 2862 قتيلًا على الأقل بحسب وكالة الأنباء الفرنسيّة، فيما تزداد المخاوف من مدى قدرة الأحياء على الصمود تحت الأنقاض وسط تعثّر الوصول الى الأماكن المنكوبة نظرًا لطبيعة المنطقة الوعرة.





وتواصل فرق الإنقاذ والإسعاف جهودها للعثور على ناجين بين الأنقاض في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال، جنوب مدينة مراكش السياحية. كما أعلنت الرباط أنها استجابت لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمساعدة المملكة على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.





كيف ينقل كل من ليلى كوناجي، الصحافي يونس عثماني، الناشطة المجتمعية زينب مُتالي والناجية فاطمة شفيق الصورة الموجعة من المناطق المنكوبة؟





شهادات حيّة وموجعة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





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