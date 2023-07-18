ميشال بولوك محافظة بنك الاحتياطي: هل المرأة ستنقذ الاقتصاد الاسترالي؟

DEPUTY GOVERNOR LUNCHEON ADDRESS

Governor of the Reserve Bank of Australia, Michele Bullock addresses the Economic Society of Australia in Brisbane, Tuesday, July 19, 2022. (AAP Image/Darren England) NO ARCHIVING Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE

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دخلت النائب السابق ميشيل بولوك التاريخ كأول سيدة تشغل منصب محافظ الاحتياطي الأسترالي وتبدأ مهمّتها الإنقاذية اعتبارًا من 18 ايلول/ سبتمبر. بينما ترى الحكومة الفدرالية في هذا التعيين تعزيزًا لعمل وفاعلية البنك المركزي، حذر كبار الاقتصاديين بيتر توليب من ارتفاع هائل لأسعار فوائد المنازل في ظل استمرار التضخم. هذا وصرّحت بولوك انها تدرك تمامًا أن دورها يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية واضافت أن "التغيير" سيكون جزءا كبيرًا من دورها. هل سيحمل هذا التعيين استقرارًا ملموسًا للاقتصاد الاسترالي العاصف برفع أسعار الفائدة؟ ما هي المتغيرات وماذا عن السياسة النقدية هل سيستمر ارتفاع أسعار الفائدة؟ وماذا عن السياسة النقدية هل سيستمر ارتفاع اسعار الفائدة؟ الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري في الملّف الصوتيّ أعلاه.


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