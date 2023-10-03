ميراي لبنانية تأبى الأستسلام:أشتروا مني الأساور كي أدفع قسط المدرسة!

فكرت بطريقة تجني منها المال فما كان منها الا ان بدأت أشغالا يدوية بالتعاون مع عائلتها :هي صناعة الاكسسوارات مثل الأساور والعقود والخواتم .أشتغلت بحب وفرح لأنها لن تعلم أولادها طلب المساعدة من أحد لقناعتها أن عليهم أن يعملوا ويجنوا رزقهم هذا ما قالته لكوثر حنبوري خلال المقابلة "أطلب من الله أن يطيل بعمري كي أوصلهم الى بر الأمان. لأني لن أكون معهم كل الحياة يجب أن يتكلوا على أنفسهم.



أساور أشتغلتها العائلة بحب



وقالت انها أمرأة مؤمنة الرب أعطاها وزنات ويجب أن تزيدها.



تعرضت ميراي للكثير من المواقف المؤثرة لكنها في كل مرة كانت تحول السلبيات الى فرص جديدة كانت تضيء لأولادها كل الصفحات السوداء التي تواجههم في الحياة.



تعرفوا على هذه الأم المناضلة عبر الملف الصوتي أعلاه.

