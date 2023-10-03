ميراي لبنانية تأبى الأستسلام:أشتروا مني الأساور كي أدفع قسط المدرسة!

mireille 4.jpg

ميراي وعائلتها Credit: mireille abi khalil

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

ميراي سيدة لبنانية أم لولدين.أبنها يعاني من شلل دماغي ويحتاج لعلاج مستمر ورعاية.العائلة مستورة وكان كل شيء يسير على ما يرام حتى آخر ثلاث سنوات ،ككل اللبنانيين تأثرت العائلة بالأزمة الأقتصادية الخانقة ولم يعد بأمكانها الأستمرار مع أعباءالأستشفاء والأقساط المدرسية والمعيشة.ميراي ترفض رفضاً قاطعاً أن تطلب المساعدة من أحد.ماذا فعلت؟

فكرت بطريقة تجني منها المال فما كان منها الا ان بدأت أشغالا يدوية بالتعاون مع عائلتها :هي صناعة الاكسسوارات مثل الأساور والعقود والخواتم .أشتغلت بحب وفرح لأنها لن تعلم أولادها طلب المساعدة من أحد لقناعتها أن عليهم أن يعملوا ويجنوا رزقهم هذا ما قالته لكوثر حنبوري خلال المقابلة "أطلب من الله أن يطيل بعمري كي أوصلهم الى بر الأمان. لأني لن أكون معهم كل الحياة يجب أن يتكلوا على أنفسهم.
mireille 1.jpg
أساور أشتغلتها العائلة بحب

وقالت انها أمرأة مؤمنة الرب أعطاها وزنات ويجب أن تزيدها.
تعرضت ميراي للكثير من المواقف المؤثرة لكنها في كل مرة كانت تحول السلبيات الى فرص جديدة كانت تضيء لأولادها كل الصفحات السوداء التي تواجههم في الحياة.
تعرفوا على هذه الأم المناضلة عبر الملف الصوتي أعلاه.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.

شارك

اخترنا لك

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

05:33
Late evening aerial image of the Gold Coast Surfer's Paradise strip

مشوار إلى جولد كوست: لماذا سميت المدينة السياحية الشهيرة بهذا الاسم؟

IRAQ FIRE

تشييع ضحايا حريق عرس الحمدانية.. والعراق يعلن الحداد

Two clocks, one showing three o'clock, the other showing two o'clock

بداية التوقيت الصيفي في أستراليا: متى ولماذا لا يُتبَع في جميع الولايات؟

Australians queue outside a Centrelink office.

اعتبارا من اليوم: كل ما تريد معرفته عن حزمة المساعدات الجديدة من سنترلينك

10:45
MicrosoftTeams-image.png

Young Lawyer of the Year and former refugee wants others to come to Australia 'in a safer way'

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

Latest podcast episodes

Participants in the Walpole Wilderness BioBlitz. Image: Rebecca Meegan-Lowe

BioBlitz: تجربة فريدة لاكتشاف التنوع البيولوجي ومشاركتها في البحوث العلمية

COP20230925-00674 www.fluential.au.jpg

السيد بيار اسبر عميدا جديدا لمدينة باراماتا: المستقبل مدهش

Yasmine Hassan.jpg

دورات تدريبية للنساء لتعلم فن الموزاييك

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 3/10/2023