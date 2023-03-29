طريق الهجرة: ما هي حقوق العمال على التأشيرات المؤقتة في استراليا؟

يتمتع العمال الذي يدخلون أستراليا بتاشيرات مؤقتة بعدد من الحقوق التي يتوجب على رب العمال منحها اياهم خلال فترة خدمتهم بحسب ما يؤكد وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد.



ورغم أن هذه الحقوق لا تتساوى من ناحية توفير الحماية لهم مع حقوق العمال الاستراليين إلا أن حكومة العمال تسعى حالياً لإصدار قانون يمنحهم نفس الحماية التي يتمتع بها العمال الاستراليون من أجل منع استغلالهم.



ويقول د. طلعت أبو زيد في حديث له مع أس بي أس عربي24 إن الحقوق الحالية للعمال على التأشيرات المؤقتة تتضمن "حق الحصول على إجازة، والحصول على أجر لا يقل عن الحد الادنى من الاجور المعلن عنها رسمياً في أستراليا، وحق الحصول على كشف راتب (باي سليب) وحق الحصول على مبلغ الادخار التقاعدي وحق الحماية من التهديد بالغاء التأشيرة من قبل صاحب العمل."



ومع ذلك، يؤكد د. أبو زيد أنه يوجد على أرض الواقع أمثلة كثيرة يتم فيها استغلال العمال ممن هم على التاشيرة المؤقتة من خلال منحهم أجور أقل من نظرائهم الاستراليين أو أولئك الذي يقيمون بصفة دائمة في أستراليا.



وتسعى الحكومة الفيدرالية الحالية لتقيدم مشروع قانون لتوضيح حق العمال المهاجرين المؤقتين في الحصول على نفس الحماية التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون.



سيسعى حزب العمال لتوضيح الحماية المستحقة للعمال المهاجرين المؤقتين في القانون، محذرًا من أن المجموعة المستغلة بشكل كبير غالبًا ما تكون غير مدركة لحقوقها في العمل.



بعد مراجعة استمرت ثلاث سنوات وحذرت من الغموض حول ما إذا كان قانون العمل العادل ينطبق على العمال المؤقتين، ستقدم الحكومة الفدرالية مشروع قانون يوضح بأنهم يستحقون نفس الحماية التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون.



ويصف د. أبو زيد هيه الخطوة بالمهمة على طريق حماية العمال من ذوي التأشيرات المؤقتة، مشيراً إلى انه هو شخصيا كان عرضةً لمشكلة مهمة عند وصوله إلى استراليا على تأشيرة مؤقتة حيث لم يكن يعرف حقوقه مما جعله يقبل بأجر أقل من نظرائه الاستراليين.



وهناك الكثير من القصص عن استغلال العمالة المؤقتة ولكن يخشى الكثيرون من أن التحدث علنًا أو طلب التعويض قد يفقدهم وظائفهم وحتى تأشيراتهم.



Migrant farm workers to be offered pathway to permanent residency Credit: The Australian وهنا يشير وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد إلى أن القانون الجديد، إذا ما أقر، فأنه سيقدم حماية اضافية للعمال من ذوي التأشيرات النؤقتة.





وطالب د. أبو زيد السلطات الاسترالية بأن يتم ارفاق كتيب معلومات عن حقوق العمال بأوراق التأشيرة عند منحها مما يسهل على العمال معرفة حقوقهم قبل دخولهم إلى أستراليا.





Brisbane International Airport Source: AAP



وكان حزب العمال قد التزم بتنفيذ جميع التوصيات الـ 22 الصادرة عن المراجعة التي استمرت ثلاث سنوات لظروف العمل للعمال المهاجرين المؤقتين



، والتي صدرت في أوائل عام 2019، وحذرت من الغموض حول من ينطبق عليه قانون العمل العادل.



ووجدت المراجعة أن أماكن العمل الأسترالية عززت أحيانًا «المفاهيم الخاطئة الشائعة» حول الحقوق المتاحة للعمال المهاجرين.



«المفهوم الخاطئ الأكثر انتشارًا هو أن قوانين وشروط مكان العمل الأسترالية لا تغطي العمال المهاجرين. ونتيجة لذلك، لا يسعى العديد من العمال المهاجرين للحصول على معلومات من مصادر رسمية مثل أمين عام مظالم العمل العادل»





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