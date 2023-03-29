طريق الهجرة: ما هي حقوق العمال على التأشيرات المؤقتة في استراليا؟

Australia’s Temporary Visa Programs going to be rebalanced ?

Source: SBS

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

يتمتع العمال على التأشيرة المؤقتة بعدد من الحقوق في أستراليا فيما تسعى حكومة العمال لاصدار قانون يعطيعهم نفس الحماية التي يتمتع بها العمال الاستراليون

يتمتع العمال الذي يدخلون أستراليا بتاشيرات مؤقتة بعدد من الحقوق التي يتوجب على رب العمال منحها اياهم خلال فترة خدمتهم بحسب ما يؤكد وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد.
ورغم أن هذه الحقوق لا تتساوى من ناحية توفير الحماية لهم مع حقوق العمال الاستراليين إلا أن حكومة العمال تسعى حالياً لإصدار قانون يمنحهم نفس الحماية التي يتمتع بها العمال الاستراليون من أجل منع استغلالهم.
ويقول د. طلعت أبو زيد في حديث له مع أس بي أس عربي24 إن الحقوق الحالية للعمال على التأشيرات المؤقتة تتضمن "حق الحصول على إجازة، والحصول على أجر لا يقل عن الحد الادنى من الاجور المعلن عنها رسمياً في أستراليا، وحق الحصول على كشف راتب (باي سليب) وحق الحصول على مبلغ الادخار التقاعدي وحق الحماية من التهديد بالغاء التأشيرة من قبل صاحب العمل."
ومع ذلك، يؤكد د. أبو زيد أنه يوجد على أرض الواقع أمثلة كثيرة يتم فيها استغلال العمال ممن هم على التاشيرة المؤقتة من خلال منحهم أجور أقل من نظرائهم الاستراليين أو أولئك الذي يقيمون بصفة دائمة في أستراليا.
وتسعى الحكومة الفيدرالية الحالية لتقيدم مشروع قانون لتوضيح حق العمال المهاجرين المؤقتين في الحصول على نفس الحماية التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون.
سيسعى حزب العمال لتوضيح الحماية المستحقة للعمال المهاجرين المؤقتين في القانون، محذرًا من أن المجموعة المستغلة بشكل كبير غالبًا ما تكون غير مدركة لحقوقها في العمل.
بعد مراجعة استمرت ثلاث سنوات وحذرت من الغموض حول ما إذا كان قانون العمل العادل ينطبق على العمال المؤقتين، ستقدم الحكومة الفدرالية مشروع قانون يوضح بأنهم يستحقون نفس الحماية التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون.
ويصف د. أبو زيد هيه الخطوة بالمهمة على طريق حماية العمال من ذوي التأشيرات المؤقتة، مشيراً إلى انه هو شخصيا كان عرضةً لمشكلة مهمة عند وصوله إلى استراليا على تأشيرة مؤقتة حيث لم يكن يعرف حقوقه مما جعله يقبل بأجر أقل من نظرائه الاستراليين.
Migration
Migrant farm workers to be offered pathway to permanent residency Credit: The Australian
وهنا يشير وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد إلى أن القانون الجديد، إذا ما أقر، فأنه سيقدم حماية اضافية للعمال من ذوي التأشيرات النؤقتة.

وطالب د. أبو زيد السلطات الاسترالية بأن يتم ارفاق كتيب معلومات عن حقوق العمال بأوراق التأشيرة عند منحها مما يسهل على العمال معرفة حقوقهم قبل دخولهم إلى أستراليا.

Brisbane International Airport
Brisbane International Airport Source: AAP

، والتي صدرت في أوائل عام 2019، وحذرت من الغموض حول من ينطبق عليه قانون العمل العادل.
ووجدت المراجعة أن أماكن العمل الأسترالية عززت أحيانًا «المفاهيم الخاطئة الشائعة» حول الحقوق المتاحة للعمال المهاجرين.
«المفهوم الخاطئ الأكثر انتشارًا هو أن قوانين وشروط مكان العمل الأسترالية لا تغطي العمال المهاجرين. ونتيجة لذلك، لا يسعى العديد من العمال المهاجرين للحصول على معلومات من مصادر رسمية مثل أمين عام مظالم العمل العادل»

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.

توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
 
شارك

اخترنا لك

08:16
Ambulances arrive at St Vincent's Hospital

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

15:53
IMG_8013.jpg

'The road hasn't been easy': Arab women climbing the career ladder in Australia

Latest podcast episodes

CRYING.jpg

طبيب لبناني ينصح مرضاه بالبكاء. فلماذا؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 30/3/2023

GMA News

نشرة أخبار الصباح 30/3/2023

Joseph speaking (2).jpg

"أمسكوا بيدي وقالوا لا تنسانا": الهجرة إلى أستراليا تزداد فهل هناك فرصة لقبول لاجئين من الشرق الأوسط؟