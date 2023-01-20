بيت المزيكا يتابع مشوارالفنان العراقي سامان مع انطلاق أولى أغانيه

Singer Saman Al Nissan.

Singer Saman Al Nissan.

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سامان آل نيسان: هذه أغنيتي الأولى والقادم أجمل.

 سامان آل نيسان هو شاب أسترالي من أصول عراقية. وصل سامان إلى أستراليا عام 2016 بعد أن غادر بلده الأم العراق متوجها إلى أستراليا مرورا بالأردن.
أتيت من الموصل وبدأت قصتي مع الفن منذ سنين: كنت أتابع البرامج الفنية وأتلقى دروسا في الموسيقى من قبل أخي سايمن
تعلم سامان من أخيه سايمن الطبقات والمقامات، ثم تدرب على الغناء والعزف.
فور وصولنا إلى أستراليا، اشترى أخي الأجهزة الموسيقية وكنا نتدرب يوميا على الموسيقى والغناء لمدة لا تقل عن 5 ساعات
أما عن أغنيته الأولى " ثوان من وقتك " قال سامان إنها جاءت نتيجة رغبته في إصدار عمل خاص به لتقديمه أمام جمهور يحضر حفلات يغني بها أغان لمطربين عراقيين آخرين.
لم يكن قرار اختيار أغنية خاصة به بالسهل حيث تريث سامان إلى أن أعجب بأغنية " ثوان من وقتك" وهي من كلمات الفنان حسن الأسمر وألحانه ومن توزيع الفنان العراقي محمد خليل المتواجد بالعراق.
أغنية "ثوان من وقتك "هي البداية وطموحي لا حدود له
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