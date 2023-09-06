"عائلتي تدعمني": كيف دخلت ساندرا ضومط عالم السياسة في أستراليا من باب حزب العمال؟

تشكل النساء في أستراليا الآن ما يقرب من نصف السياسيين المنتخبين، وفقًا لتقارير مكتب الإحصاء الأسترالي، حيث ارتفع عدد السياسيات من 40 في المائة عام 2011 إلى 46 في المائة في بيانات التعداد السكاني لعام 2021. ونشر مكتب الإحصاء الأرقام في الذكرى الثمانين لانتخاب أول امرأة أسترالية لعضوية البرلمان في كانبرا وهي دوروثي تانجني من أستراليا الغربية لعضوية مجلس الشيوخ. وفي نفس الانتخابات، فازت السيدة إنيد ليونز بمقعد داروين في تسمانيا. أكثر من نصف حكومة حزب العمال (53 في المائة) من النساء، لتصبح أول حكومة كومنولث أسترالية في تاريخ البلاد تكون فيها الأغلبية من النساء ويضم مجلس الوزراء الفيدرالي الأسترالي الحالي أيضًا أكبر عدد من النساء في التاريخ، حيث يوجد 10 وزيرات من أصل 23 وزير (43 في المائة). تحدثنا مع الناشطة النقابية ساندرا ضومط والتي انتُخبت مؤخراً لعضوية اللجنة التنفيذية في حزب العمال خلال المؤتمر الوطني العام للحزب في بريزبان. تحدثت ساندرا عن تجربتها التي لم تنجح في الانتخابات البلدية والمعيار الذي يفرضه المجتمع على المرأة في مقابل الرجل الذي يحظى بفرص أكثر لدخول مجال السياسة؟ كيف تحقق ساندرا التوازن بين حياتها العائلية وعملها في المحاماة والحزب؟ استمعوا لهذا المقابلة مع ساندرا ضومط في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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