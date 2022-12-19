"نحن من هزم البطل": كيف احتفل السعوديون بفوز الأرجنتين بكأس العالم؟

استقبل مشجعو المنتخب السعودي خبر فوز الأرجنتين بكأس العالم بفرحة كبيرة، ولم يكن ذلك من باب حبهم للمنتخب الأرجنتيني ولكن لسبب آخر.





حيث انطلقت المئات من التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي حول كون السعودية المنتخب الوحيد الذي فاز على بطل العالم في دور المجموعات.





وتمكنت السعودية من الفوز على الأرجنتين في أكبر مفاجآت كأس العالم بنتيجة 2-1 ولكن لم تتمكن السعودية من التأهل على الرغم من ذلك وودعت البطولة مبكرا.





وخرجت العديد من التعليقات الساخرة حينها مثل" وينه ميسي" في إشارة إلى عدم تمكنه من الفوز على السعودية، ليرد بعد الفوز بكأس العالم مشجعو المنتخب الأرجنتيني " ميسي حمل الكأس".





تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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