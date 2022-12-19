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"نحن من هزم البطل": كيف احتفل السعوديون بفوز الأرجنتين بكأس العالم؟

أس بي أس عربي۲٤

Argentina vs Saudi Arabia - Mondiali Qatar 2022

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 22 Novembre 2022 , Qatar - Sport - Calcio - Qatar 2022 - Coppa del Mondo Fifa - Argentina vs Arabia Saudita - Gruppo C - Fase a Gironi - Lusail Stadium Stadium. Nella foto: la delusione di Lionel Messi November 22, 2022 , Qatar - sport - Soccer - Qatar 2022- Fifa World Cup - Argentina vs Saudi Arabia- Group C - grenoup stage - Lusail Stadium Stadium. In the pic: the disappointment of Lionel Messi (Photo by Fabio Ferrari /LaPresse FABIOFER/Sipa USA) Credit: LaPresse/Sipa USA

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نشر في: 20/12/2022 10:37am, آخر تحديث: 20/12/2022 10:40am
By Petra Taok Al Hindi, Christelle Bassil
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 20/12/2022 10:37am, آخر تحديث: 20/12/2022 10:40am
By Petra Taok Al Hindi, Christelle Bassil
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
استقبل مشجعو المنتخب السعودي خبر فوز الأرجنتين بكأس العالم بفرحة كبيرة، ولم يكن ذلك من باب حبهم للمنتخب الأرجنتيني ولكن لسبب آخر.

حيث انطلقت المئات من التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي حول كون السعودية المنتخب الوحيد الذي فاز على بطل العالم في دور المجموعات.

وتمكنت السعودية من الفوز على الأرجنتين في أكبر مفاجآت كأس العالم بنتيجة 2-1 ولكن لم تتمكن السعودية من التأهل على الرغم من ذلك وودعت البطولة مبكرا.

وخرجت العديد من التعليقات الساخرة حينها مثل" وينه ميسي" في إشارة إلى عدم تمكنه من الفوز على السعودية، ليرد بعد الفوز بكأس العالم مشجعو المنتخب الأرجنتيني " ميسي حمل الكأس".

تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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