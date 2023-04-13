"الوضع لا يُطاق": اليمنيون يتأملون خيراً بعد المحادثات السعودية الحوثية

النقاط الرئيسية وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخّراً على تصوّر سعودي بشأن حلّ الأزمة اليمنية بعد مباحثات سعودية-حوثية برعاية عُمانية استمرت لشهرين في مسقط.

استمرت الحرب لثماني سنوات في اليمن وأسفرت عن وقوع أكثر من 300 ألف قتيل وتسبب بأزمة مجاعة ولجوء وتشرد غير مسبوقة

تثبيت الهدنة سيتسمر لمدة ستة اشهر على أمل التوصل لاتفاق بوقف دائم للحرب وصرف الرواتب للموظفين الذين لم يدفع لهم من 2016

أجرى وفد سعودي الأحد محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران، تندرج في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.





وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين السفير السعودي وهو يصافح رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط، وأخرى وهما يتوسّطان الوفد السعودي ووفداً عمانياً يقود الوساطة بين الجانبين ومسؤولين حوثيين.



قال مسؤولان يمنيان إنّ آل جابر التقى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، لكنّ الرياض لم تؤكّد انعقاد اللقاء.

وسبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.



السفير في تغريدة على تويتر "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكوّنات اليمنية للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام في اليمن".

A boy looks at a house destroyed by a past airstrike carried out by a war-plane of the Saudi-led coalition in Sana’a, Yemen. Source: Getty لكنّ هذه الزيارة الرفيعة المستوى تأتي في خضمّ مساعٍ اقليمية ودولية للدفع باتّجاه حلّ سياسي يفتح الباب أمام خروج السعودية من الحرب، ثم إسدال الستار على النزاع بين الحوثيين والحكومة والذي أودى بمئات آلاف الأشخاص.





وتستمدّ هذه الجهود زخمها من اتفاق أبرم الشهر الماضي بين السعودية التي تقود منذ 2015 تحالفاً عسكريا في اليمن دعماً للحكومة، وإيران التي تدعم الحوثيين، ينصّ على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد سبع سنوات من القطيعة.



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الصحافي اليمني نبيل اليوسفي: "التقارب السعودي الإيراني ألقى بظلال إيجابية على الوضع في اليمن. هناك خطة لإطلاق سراح 15 الف اسير بعد المرحلة الأولى التي ستشهد إطلاق سراح 800 أسير."

Source: AAP وبحسب مصادر حكومية يمنية، فقد وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخّراً على تصوّر سعودي بشأن حلّ الأزمة اليمنية بعد مباحثات سعودية-حوثية برعاية عُمانية استمرت لشهرين في مسقط.





ويقوم التصوّر السعودي وفقاً للمصادر نفسها على الموافقة على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمرّ سنتين، يتمّ خلالها التفاوض حول الحلّ النهائي بين كلّ الأطراف.





تحدث برنامج Good Morning Australia إلى الصحافي اليمني نبيل اليوسفي من صنعاء والذي وصف المحادثات: "كان الامر وصل الى نهاية مسدودة وكان يجب اطلاق سراح الاسرى بعد ست ساعات بتوقيت صنعاء ولكن هناك أجواء إيجابية والمفاوضات مستمرة في دار الرئاسة في صنعاء مع الوفدين السعودي والعماني."





وأوضح اليوسفي أنه هنالك أكثر من 800 اسير من الأطراف المتحاربة في اليمن سيبدأ إطلاق سراحهم الجمعة عبر ستة مطارات منها مطار صنعاء الذي سيخضع لعملية إعادة تأهيل ومطار تدارين في مأرب ومطار آخر في تعز.





وتابع اليوسفي قائلاُ: "تثبيت الهدنة سيتسمر لمدة ستة اشهر على أمل التوصل لاتفاق بوقف دائم للحرب وصرف الرواتب للموظفين الذين لم يدفع لهم من 2016."



with AFP



استمعوا إلى المقابلة مع الصحافي في صنعاء نبيل اليوسفي في الملف الصوتي أعلى الصفحة.



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