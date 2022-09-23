أفلام ومسلسلات ووثائقيات مترجمة إلى اللغة العربية على شاشة SBS On Demand

Tribute to Her Majesty the Queen
تكريمٌ لجلالة الملكة
يعرض وثائقي Tribute to Her Majesty the Queen يوم الجمعة 16 سبتمبر/ أيلول 2022
Queen Elizabeth II still holds many powers given to her by the British Monarchy. Source: Getty
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بترجمة الى اللغات العربية والصينية المبسطة.
يعتبر هذا الوثائقي تكريم خاص من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى حياة ملكةٍ حكمت أطول فترة في تاريخ بريطانيا، إنها جلالة الملكة إليزابيث الثانية.
يحتوي الوثائقي أيضا على مقابلات خاصة مع أبنائها ومن عملوا معها ومع شخصيات عامة أخرى.
The Australian Wars
الحروب الاسترالية
يعرض الوثائقي The Australian Wars يوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول
The Australian Wars Credit: Joseph Mayers/Joseph Mayers Photography
بترجمة الى اللغات العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
ظلت قصة الحروب الأسترالية قصة الحرب الأطول وربما الأكثر تحديدًا في أستراليا - حتى الآن.
يقدم هذا المسلسل الوثائقي الرائد والذي يتكون من ثلاثة أجزاء ، صوتًا لقصة الحروب الأسترالية - المعارك التي تم خوضها على أرض الوطن : من توسع الحدود الإستعمارية ومقاومة الشعوب الأولى لها
وتعتبر الحرب المذكورة هي الحرب الأطول وربما الأكثر تحديدًا التي أسست الأمة الأسترالية.
Guillaume’s Paris
غيوم باريس
يعرض Guillaume’s Paris يوم الخميس 22 سبتمبر
French Chef Guillaume Brahimi Source: SBS
ومترجم بالعربية والصينية المبسطة
يعود الشيف والطاهي الفرنسي غيوم إبراهيمي إلى موطنه في شوارع باريس النابضة بالحياة ليجلب للمشاهدين نظرة خاطفة على ثقافة الطعام الرائعة في المدينة في Guillaume’s Paris
Dishing It Up
يعرض برنامج الطبخ المنزلي الجديد والساخر Dishing It Up وصفات المشاهير وهم على المحك مع أقسى النقاد على الإطلاق.
Dishing It Up cast Source: SBS
في هذه السلسلة المكونة من ثمانية أجزاء، يدعو ستة ثنائيات جريئة الكاميرات إلى مطابخهم المنزلية ويحاولون طهي أطباق لذيذة صنعها طهاة مشهورون مثل دونا هاي ، وآدم لياو، وبوه لينج يو، وميغيل مايستري، وماتي ماثيسون، وغيرهم ليظهروا إن كانت لهم المعرفة و الخبرة والصبر والدقة لإتقان وصفاتهم الماهرة.
Lost for Words S2
‘Lost For Words’ Source: SBS
يعرض الوثائقي Lost for Words في جزئه الثاني يوم الأربعاء 12 أكتوبر
تٌرجم الوثائقي إلى اللغات العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية.
تخيل أنك لا تستطيع قراءة رسالة نصية أو التنقل في وسائل النقل العام أو كتابة خطاب. نسبة مذهلة تبلغ 43٪ من السكان البالغين في أستراليا أو سبعة ملايين هذا هو واقعهم اليومي.
يعود جاي لاغايا، المدافع عن محو الأمية لاستضافة ورواية هذه السلسلة الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء والتي تجمع تسعة أستراليين أكثر شجاعة يأملون في التغلب على صراعهم في القراءة والكتابة وعمل المبالغ الأساسية والخضوع لرحلة اكتشاف الذات التي ستنهي في النهاية يغيرون حياتهم إلى الأبد.
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