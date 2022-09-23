أس بي أس عربي۲٤

أفلام ومسلسلات ووثائقيات مترجمة إلى اللغة العربية على شاشة SBS On Demand

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The Australian Wars

SYDNEY, AUSTRALIA - MAY 10,11,13 & 18 The Australian Wars - Stills Photography on May 5, 2022 in Sydney, Australia. Credit: Joseph Mayers/Joseph Mayers Photography

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نشر في: 23/09/2022 12:45pm, آخر تحديث: 23/09/2022 1:08pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS

تعرض SBS On Demand خلال سبتمبر الجاري وشهر أكتوبر العديد من الأفلام والوثائقيات والمسلسلات الأسترالية المترجمة إلى لغات متعددة ومنها اللغة العربية

نشر في: 23/09/2022 12:45pm, آخر تحديث: 23/09/2022 1:08pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS
Tribute to Her Majesty the Queen
تكريمٌ لجلالة الملكة
Queen Elizabeth II still holds many powers given to her by the British Monarchy.
Queen Elizabeth II still holds many powers given to her by the British Monarchy. Source: Getty
يعرض وثائقي Tribute to Her Majesty the Queen يوم الجمعة 16 سبتمبر/ أيلول 2022
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بترجمة الى اللغات العربية والصينية المبسطة.
يعتبر هذا الوثائقي تكريم خاص من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى حياة ملكةٍ حكمت أطول فترة في تاريخ بريطانيا، إنها جلالة الملكة إليزابيث الثانية.
يحتوي الوثائقي أيضا على مقابلات خاصة مع أبنائها ومن عملوا معها ومع شخصيات عامة أخرى.

 The Australian Wars
الحروب الاسترالية
The Australian Wars
The Australian Wars Credit: Joseph Mayers/Joseph Mayers Photography
يعرض الوثائقي The Australian Wars يوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول
بترجمة الى اللغات العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
ظلت قصة الحروب الأسترالية قصة الحرب الأطول وربما الأكثر تحديدًا في أستراليا - حتى الآن.
يقدم هذا المسلسل الوثائقي الرائد والذي يتكون من ثلاثة أجزاء ، صوتًا لقصة الحروب الأسترالية - المعارك التي تم خوضها على أرض الوطن : من توسع الحدود الإستعمارية ومقاومة الشعوب الأولى لها
وتعتبر الحرب المذكورة هي الحرب الأطول وربما الأكثر تحديدًا التي أسست الأمة الأسترالية.


Guillaume’s Paris
غيوم باريس
Guillaume Brahimi_Gallery 1.JPG
French Chef Guillaume Brahimi Source: SBS
يعرض Guillaume’s Paris يوم الخميس 22 سبتمبر
ومترجم بالعربية والصينية المبسطة
يعود الشيف والطاهي الفرنسي غيوم إبراهيمي إلى موطنه في شوارع باريس النابضة بالحياة ليجلب للمشاهدين نظرة خاطفة على ثقافة الطعام الرائعة في المدينة في Guillaume’s Paris

Dishing It Up
SBS_Dishing It Up_Cast.jpg
Dishing It Up cast Source: SBS
يعرض برنامج الطبخ المنزلي الجديد والساخر Dishing It Up وصفات المشاهير وهم على المحك مع أقسى النقاد على الإطلاق.
في هذه السلسلة المكونة من ثمانية أجزاء، يدعو ستة ثنائيات جريئة الكاميرات إلى مطابخهم المنزلية ويحاولون طهي أطباق لذيذة صنعها طهاة مشهورون مثل دونا هاي ، وآدم لياو، وبوه لينج يو، وميغيل مايستري، وماتي ماثيسون، وغيرهم ليظهروا إن كانت لهم المعرفة و الخبرة والصبر والدقة لإتقان وصفاتهم الماهرة.

Lost for Words S2
Lost For Words, Ja Laga'aia
‘Lost For Words’ Source: SBS

يعرض الوثائقي Lost for Words في جزئه الثاني يوم الأربعاء 12 أكتوبر
تٌرجم الوثائقي إلى اللغات العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية.
تخيل أنك لا تستطيع قراءة رسالة نصية أو التنقل في وسائل النقل العام أو كتابة خطاب. نسبة مذهلة تبلغ 43٪ من السكان البالغين في أستراليا أو سبعة ملايين هذا هو واقعهم اليومي.
يعود جاي لاغايا، المدافع عن محو الأمية لاستضافة ورواية هذه السلسلة الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء والتي تجمع تسعة أستراليين أكثر شجاعة يأملون في التغلب على صراعهم في القراءة والكتابة وعمل المبالغ الأساسية والخضوع لرحلة اكتشاف الذات التي ستنهي في النهاية يغيرون حياتهم إلى الأبد.

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