أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات بالعربية

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The Swap Series 1

The Swap Series 1

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الجزء الأول من سلسلة The Swap
The Swap Series1
The Swap Series1
يعرض الجزء الأول من سلسلة The Swap في آذار/ مارس.
مترجما بالعربية والصينية المبسطة و الصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
تعرض هذه السلسلة الأولى من نوعها على شاشة إس بي أس الرائدة. وتتبع هذه السلسلة الوثائقية تعامل 12 تلميذا من أديان وخلفيات مختلفة مع بعضهم بعض ومع الأهالي عندما يجمعهم مكان واحد.

عيد ميلاد ليلى
laila's Birthday
laila's Birthday
أما فيلم عيد ميلاد ليلى فيصور حياة القاضي أبو ليلى الذي تخلى  عن عمله في السلك القضائي بعد إفلاس الحكومة ليصبح سائق سيارة أجرة. ففي يوم عيد ميلاد ابنته ليلى السابع، أصبح أمر إحضار الكعكة والهدية شغل أبو ليلى الشاغل خاصة بعدما أجبرته زوجته على ذلك.

الجزء الأول من Alone Australia
Alone Australia
Alone Australia
يعرض الجزء الأول من سلسلة  Alone Australia في 29 من آذار/ مارس
مترجما الى اللغات العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية.
تقدم سلسلة Alone Australia عشرة أستراليين سمتهم الشجاعة وهم  أيضا من ذوي المهارات العالية . يجد أبطال هذه السلسلة أنفسهم في أجزاء نائية من تسمانيا وأمام تحديات قسوة الطبيعة والجوع ولعل أصعبها على الإطلاق االشعور بالوحدة.

شاهد مقطع من الجزء الأول من سلسلة Alone Australia
هنا.




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