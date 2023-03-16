أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات بالعربية

الجزء الأول من سلسلة The Swap



The Swap Series1 يعرض الجزء الأول من سلسلة The Swap في آذار/ مارس.



مترجما بالعربية والصينية المبسطة و الصينية التقليدية والفيتنامية والكورية



تعرض هذه السلسلة الأولى من نوعها على شاشة إس بي أس الرائدة. وتتبع هذه السلسلة الوثائقية تعامل 12 تلميذا من أديان وخلفيات مختلفة مع بعضهم بعض ومع الأهالي عندما يجمعهم مكان واحد.





عيد ميلاد ليلى



laila's Birthday أما فيلم عيد ميلاد ليلى فيصور حياة القاضي أبو ليلى الذي تخلى عن عمله في السلك القضائي بعد إفلاس الحكومة ليصبح سائق سيارة أجرة. ففي يوم عيد ميلاد ابنته ليلى السابع، أصبح أمر إحضار الكعكة والهدية شغل أبو ليلى الشاغل خاصة بعدما أجبرته زوجته على ذلك.





الجزء الأول من Alone Australia



Alone Australia يعرض الجزء الأول من سلسلة Alone Australia في 29 من آذار/ مارس



مترجما الى اللغات العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية.



تقدم سلسلة Alone Australia عشرة أستراليين سمتهم الشجاعة وهم أيضا من ذوي المهارات العالية . يجد أبطال هذه السلسلة أنفسهم في أجزاء نائية من تسمانيا وأمام تحديات قسوة الطبيعة والجوع ولعل أصعبها على الإطلاق االشعور بالوحدة.





شاهد مقطع من الجزء الأول من سلسلة Alone Australia هنا.









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