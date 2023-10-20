أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية في شهرأكتوبر

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Credit: Yol Film House

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تقدم لكم أس بي أس باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية خلال شهرأكتوبر/تشرين الأول، ويمكن مشاهدتها أيضاً على SBS On Demand.

Rebel With A Cause

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية.
يحتفل فيلم Rebel With A Cause بالرحلات الشخصية لأربعة متمردين بارزين من السكان الأصليين في كوينزلاند؛ السيناتور نيفيل بونر، والشاعر أودجيرو نونوكال، والقاضي بات أوشين وأيقونة الإعلام تيجا بايلز الذين وضعوا كل شيء على المحك من أجل التغيير.
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Luke Nguyen's India

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
يبحر الشيف الشهير والمؤلف والمقدم وعشاق السفر Luke Nguyen حول جنوب الهند لاكتشاف المأكولات والأصوات والألوان في هذه المنطقة الآسرة. من خلال الانغماس في بهارات الهند وتقاليدها القديمة ومواقعها الفريدة، يتعرف لوك على الطهاة والطهاة المحليين والخبراء والشخصيات المحبوبة التي تعرفه على عالم المطبخ الهندي الرائع.
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Every Family Has a Secret

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
تتبع هذه السلسلة الوثائقية الرصدية المصممة ببراعة، والتي تقدمها نوني هازلهيرست، الأستراليين العاديين وهم يكتشفون الحقيقة حول ماضي أسرهم ويواجهون الأسرار غير العادية التي شكلت حياتهم.
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The Mission

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
في سلسلة وثائقية جديدة مكونة من ثلاثة أجزاء لقناة SBS، يكشف الصحفي الحائز على جوائز مارك فينيل لغز جريمة دولية حقيقية دام 40 عامًا يمتد من مهمة في الأدغال في غرب أستراليا وصولاً إلى قصر رئاسي في الخارج.
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Night Bloomers

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
Night Bloomers عبارة عن مختارات من قصص الرعب الأسترالية من الشتات الكوري ومعركتهم للتغلب على الشر الذي يعيش بينهم.
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روك القصبة

فيلم مغربي-فرنسي من إخراج ليلى المراكشي سنة 2013، وبطولة كل من مرجانة العلوي، نادين لبكي، عمر الشريف، هيام عباس، وآخرون.
يتناول الفيلم عن وفاة رب العائلة «عمر الشريف»، واجتماع أفرادها المؤلفة من الوالدة (هيام عباس) وبناتها الـ3 (نادين لبكي ومرجانة علاوي ولبنى الزبال)، في المنزل الأسري لـ3 أيام متتالية، فيستعدن الذكريات ويتشاركن الحزن وفق ما تنص عليه التقاليد، أي بعيدا عن ارتداء الثياب العادية واستبدال الجلبابات بها، ولمّ شمل العائلة، وإضفاء مظاهر الحداد على المنزل.
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أطياف

تحصل آمال على حريتها بإطلاق سراحها من السجن بعد تورطها في قضية دعارة، فتنطلق في شوارع تونس العنيفة بحثًا عن ابنها مؤمن، لاعب كرة القدم الذي حطمته فضيحة والدته.
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Erotic Stories

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
القصص المثيرة عبارة عن سلسلة مختارات جريئة ومتجاوزة تستكشف الجنس والعلاقة الحميمة بين شخصيات متنوعة لا يُنظر إليها تقليديًا على أنها خيوط جنسية.
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يمكنك متابعة الأفلام العربية والمسلسلات الأسترالية باللغة العربية على
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