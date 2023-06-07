"وظيفة واحدة لن تكفي لدفع الفواتير": كيف سيتأثر الأستراليون برفع أسعار الفائدة؟

Reserve Bank

Sydney, AUSTRALIA: (FILES) Photo taken 26 October 2004, shows an office worker holding his head as he walks past the Reserve Bank of Australia (RBA) in Sydney. The RBA increased interest rates for the first time in 14 months, 03 May, hiking the key rate by 25 basis points to 5.75 percent. The move by the RBA came after the headline annual inflation rate reached 3.0 percent in the first quarter, the top end of the bank's target range, but took many economists by suprise. AFP PHOTO/Greg WOOD (Photo credit should read GREG WOOD/AFP via Getty Images) Source: AFP / GREG WOOD/AFP via Getty Images

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رفع الاحتياطي الفدرالي اسعار الفائدة ربع نقطة أساس الى 4.1% وهو مستوى قياسي جديد منذ نيسان/أبريل 2012. كيف تأثر الأستراليون بالزيادة رقم 12 على التوالي؟

النقاط الرئيسية
  • ارتفع التضخم شهريا من 6.4 الى 6.8 في أيار/مايو وهذا بالمقاييس الموسمية لا يزال 7.3 % وهو مرتفع جدا.
  • من التداعيات الخطيرة تراجع نمو الانفاق والركود وتراجع النمو الاقتصادي حيث أشارت الارقام من مكتب الاحصاء الى ان نمو الانفاق تباطأ في نيسان/أبريل.
  • هناك اشخاص حصلوا على وظيفة ثانية او بدأوا يعملون ساعات اضافية كي يتمكنوا من دفع فواتيرهم ولتلبية الزيادات المستمرة في الرهن العقاري كما قاموا أيضاً بتخفيف نفقاتهم.
قالت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري ضمن بودكاست "مال واقتصاد" ان الانتقادات الكثيرة التي باتت تطال مصرف الاحتياط مؤخراً "محقة" لأن رفع سعر الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي لن يكون له تأثير حقيقي على أرقام التضخم.

وتابعت الحنبوري: "ارتفع التضخم شهريا من 6.4 الى 6.8 في أيار/مايو وهذا بالمقاييس الموسمية لا يزال 7.3% وهو مرتفع جدا. اليوم اصبح الاحتياطي الاسترالي اكثر قلقا بشأن المخاطر التصاعدية للتضخم، حيث زادت مخاطر ارتفاع التضخم وبحلول عام 2025 حتى لو عاد التضخم الى طبيعته لكن خطر ارتفاعه في تلك المرحلة قد ازداد."

وأقر مصرف الاحتياط ان زيادته لاسعار الفائدة تساهم في رفع التضخم في اجزاء من الاقتصاد لانه يمارس ضغوطا تصاعدية على الايجارات التي تشكل عنصراً هاماً في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
بدأ بعض الخبراء يتخوفون من ان يتخلى مصرف الاحتياط عن طريقة الهبوط البطيء للتضخم بأن تكون الزيادة في اسعار الفائدة اعلى.
من التداعيات السلبية لرفع الفائدة وفق ما قالت الحنبوري "زيادة معدلات البطالة حيث من المتوقع ان ترتفع من 3.7% حاليا الى 4.5% بحلول منتصف عام 2025."

ومن التداعيات الخطيرة تراجع نمو الانفاق والركود وتراجع النمو الاقتصادي حيث أشارت الارقام من مكتب الاحصاء إلى أن نمو اإانفاق تباطأ في نيسان/أبريل.

اما النمو الاقتصادي فقد تراجع إلى 6.0% هذا الشهر بعد ارتفاعه 11.9% في شباط/فبراير و8.4% في آذار/مارس ويرجع ذلك الى انخفاض النمو في الانفاق على الخدمات الاستهلاكية مثل السفر في العطلات وتناول الطعام في الخارج والذي يستمر في التعافي بعد الجائحة.
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သင့်စူပါနှင့် အတိုးနှုန်း Source: AAP
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تقول الصحافية الاقتصادية ان الكثير من الاشخاص غيروا من سلوكهم: "هناك اشخاص حصلوا على وظيفة ثانية او بدأوا يعملون عدد ساعات اضافية كي يتمكنوا من دفع فواتيرهم ولتلبية الزيادات المستمرة في الرهن العقاري كما قاموا أيضاً في تخفيف نفقاتهم."

من جانبه، قال المدير الاقليمي لمنظمة Anglicare إلى أنهم باتوا يستقبلون طلبات مجموعات جديدة من الاشخاص الذين يحضرون لطلب الدعم اذ ارتفعت النسبة 20% خلال العام الماضي وهناك مخاوف من ان تزداد الاعداد بعد رفع أسعار الفائدة مجدداً.

استمعوا إلى حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "مال واقتصاد" في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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