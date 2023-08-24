بطلة التنس سيرينا ويليامز تستقبل طفلتها الثانية وتطلق عليها اسماً غريباً. فما هو؟ (الصورة بالداخل)

The 54th NAACP Image Awards - Arrivals

Serena Williams at the 54th NAACP Image Awards held at the Pasadena Civic Auditorium on February 25, 2023 in Pasadena, California. Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

شاركت سيرينا ويليامز مع متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي خبرها السعيد حيث استقبلت بطلة التنس طفلتها الثانية.

وقد ظهرت سيرينا في فيديو بصحبة زوجها وابنتهما أوليمبيا البالغة من العمر 4 سنوات والمولودة الجديدة على منصة تيك توك.

الاسم الكامل للطفلة هو أديرا ريفر أوهانيان Adira River Ohanian ويعني الفتاة القوية وهو واحد من الأسماء النادرة.
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سيرينا ويليامز مع أسرتها Credit: @serenawilliams
تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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