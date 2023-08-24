بطلة التنس سيرينا ويليامز تستقبل طفلتها الثانية وتطلق عليها اسماً غريباً. فما هو؟ (الصورة بالداخل)

شاركت سيرينا ويليامز مع متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي خبرها السعيد حيث استقبلت بطلة التنس طفلتها الثانية.
وقد ظهرت سيرينا في فيديو بصحبة زوجها وابنتهما أوليمبيا البالغة من العمر 4 سنوات والمولودة الجديدة على منصة تيك توك.
الاسم الكامل للطفلة هو أديرا ريفر أوهانيان Adira River Ohanian ويعني الفتاة القوية وهو واحد من الأسماء النادرة.
تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
سيرينا ويليامز مع أسرتها Credit: @serenawilliams
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