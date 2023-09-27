أزمة جديدة تلاحق شاكيرا. فما هي التهمة هذه المرة؟

تم توجيه تهمة جديدة في برشلونة إلى النجمة الكولومبية شاكيرا التي من المقرر أن تُحاكم في إسبانيا في نوفمبر بتهمة الاحتيال الضريبي.





تتعلق التهمة الجديدة بالتهرب الضريبي أيضا حيث أن المطربة ذات الأصول اللبنانية متهمة بعدم دفع ضرائب بقيمة 6 ملايين يورو.





تعود المخالفات الضريبية المزعومة لشاكيرا المقيمة حالياً في ميامي إلى عام 2018.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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