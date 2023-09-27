أزمة جديدة تلاحق شاكيرا. فما هي التهمة هذه المرة؟

2023 MTV Video Music Awards - Arrivals

Shakira attends the 2023 MTV Video Music Awards at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. Credit: Taylor Hill/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تم توجيه تهمة جديدة في برشلونة إلى النجمة الكولومبية شاكيرا التي من المقرر أن تُحاكم في إسبانيا في نوفمبر بتهمة الاحتيال الضريبي.

تتعلق التهمة الجديدة بالتهرب الضريبي أيضا حيث أن المطربة ذات الأصول اللبنانية متهمة بعدم دفع ضرائب بقيمة 6 ملايين يورو.

تعود المخالفات الضريبية المزعومة لشاكيرا المقيمة حالياً في ميامي إلى عام 2018.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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