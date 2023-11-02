"رأيتهم على شاشة التلفاز": سيدة أسترالية فقدت 20 من أفراد أسرتها في غزة تروي المعاناة

Israel Palestinians Gaza Children

A Palestinian man carries a dead child that was found under the rubble of a destroyed building, following Israeli airstrikes in Jabaliya refugee camp, northern Gaza Strip, Wednesday, Nov. 1, 2023. In just 25 days of war, more than 3,600 Palestinian children have been killed in Gaza, according to Gaza's Hamas-run Health Ministry. The advocacy group Save The Children says more children were killed in Gaza in October 2023 than in all conflict zones around the world combined in 2022. (AP Photo/Abed Khaled) Source: AP / Abed Khaled/AP

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رأت أحد أقاربها على شاشة التلفاز وهو يحمل بين ذراعيه طفلين فقدا الحياة فعرفت أن أفراد عائلتها سقطوا بين قتيل وجريح في غزة.

يتابع الفلسطينيون ما يجري في قطاع غزة لحظة بلحظة ويتسمرون أمام شاشات التلفاز وينتظرون أي خبر عن ذويهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

من هؤلاء السيدة دينا الجمل وهي أسترالية من أصل فلسطيني، وتقول في حديث مع أس بي أس عربي 24 أنها علمت بإصابة أفراد عائلتها عندما كانت تشاهد أخبار التلفاز. لتعرف بعد ذلك أن عشرين من أفراد العائلة قتلوا خلال القصف الاسرائيلي على أحياء القطاع هذا الاسبوع.

وقد قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين الذين قُتلوا في الهجوم الأولي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أدى إلى بدء القتال. وبالإضافة إلى ذلك، أخذت الجماعة المسلحة حوالي 240 رهينة من إسرائيل إلى غزة.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين هناك تجاوز 8800 بينهم 3600 طفل.

واليوم قالت منظمة
Save the Children
المدافعة عن الأطفال إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان أكبر من عدد الأطفال الذين قُتلوا في جميع مناطق الصراع حول العالم مجتمعة في عام 2022.

أستمعوا إلى اللقاء مع السيدة دينا الجمل في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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