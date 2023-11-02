"رأيتهم على شاشة التلفاز": سيدة أسترالية فقدت 20 من أفراد أسرتها في غزة تروي المعاناة

يتابع الفلسطينيون ما يجري في قطاع غزة لحظة بلحظة ويتسمرون أمام شاشات التلفاز وينتظرون أي خبر عن ذويهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.





من هؤلاء السيدة دينا الجمل وهي أسترالية من أصل فلسطيني، وتقول في حديث مع أس بي أس عربي 24 أنها علمت بإصابة أفراد عائلتها عندما كانت تشاهد أخبار التلفاز. لتعرف بعد ذلك أن عشرين من أفراد العائلة قتلوا خلال القصف الاسرائيلي على أحياء القطاع هذا الاسبوع.





وقد قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين الذين قُتلوا في الهجوم الأولي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أدى إلى بدء القتال. وبالإضافة إلى ذلك، أخذت الجماعة المسلحة حوالي 240 رهينة من إسرائيل إلى غزة.





وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين هناك تجاوز 8800 بينهم 3600 طفل.





واليوم قالت منظمة Save the Children المدافعة عن الأطفال إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان أكبر من عدد الأطفال الذين قُتلوا في جميع مناطق الصراع حول العالم مجتمعة في عام 2022.



أستمعوا إلى اللقاء مع السيدة دينا الجمل في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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