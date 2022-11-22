الشيخ علاء الزقم يتنافس على جائزة "رجل العام" لخدماته التطوعية في المجتمع الأسترالي

النقاط الرئيسية رشحت مؤسسة جوائز إنجازات المسلمين الاستراليين الشيخ علاء الزقم لنيل جائزة رجل العام

شارك الشيخ علاء الزقم في احتفالية تعنى بتقديم المساعدات والاغاثة للمجتمعات المتعددة في أستراليا

هذه الفعالية تتناول خطورة العنصرية على المجتمعات والتأكيد على أهمية نشر الوعي والتثقيف داخل المجتمع حول هذا التحدي الخطير

رشحت مؤسسة جوائز إنجازات المسلمين الاستراليين Australian Muslim Achievement Awards والمعروفة مختصراً بـ AMAA الشيخ علاء الزقم إمام وخطيب مسجد الصديق في منطقة Heidelberg بملبورن لنيل جائزة The Man of the Year تكريماً لعمله وخدماته التطوعية في المجتمع الأسترالي.



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ووصل الشيخ الزقم للنهائيات Finalist إلى جانب البروفيسور طلال ياسين الحائز على جائزة OAM والسيد Muzzammil Dhedhy. وسيتم الاعلان عن الفائز بجائزة The Man of the Year في احتفال كبير سيقام في دار الأوبرا بسدني يوم الرابع من كانون الأول ديسمبر.





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كما شارك الشيخ علاء الزقم في احتفالية أقامها اتحاد AMAFHH Federation وهو منظمة غير ربحية تعنى بتقديم المساعدات والاغاثة للمجتمعات المتعددة في أستراليا. وتم هذا الحفل برعاية Victorian Multicultural Commission مفوضية التعددية الثقافية في فيكتوريا.





وتؤمن هذه المنظمة الخيرية إيمانا راسخا بخدمة الإنسانية وأن الصدقة تبدأ من المنزل



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وذكر الشيخ علاء أن "هذه الفعالية والحدث الرائع تناول خطورة العنصرية على المجتمعات والتأكيد على أهمية نشر الوعي والتثقيف داخل المجتمع حول هذا التحدي الخطير."





وقال الشيخ علاء الزقم إمام وخطيب مسجد الصديق في منطقة Heidelberg بملبورن "أولا أنا أشعر بالفخر والسعادة ان اكون ضمن هؤلاءالرجال الأفاضل المرشحين لنيل هذه الجائزة."





وأضاف الشيخ علاء لبرنامج أستراليا اليوم "هذا التكريم هو خاص جدا لاننا في استراليا في هذا البلد العظيم نحصل على الفرص. وان التكريم جاء بعد جهود مثمرة وعمل شاق في المجتمع لخدمة الاتحاد والتعاون بين المسلمين وغير المسلمين."





"هذا التكريم يشجع الكثير من الشباب المسلمين أيضا ان يبذلوا الجهد لنشر روح التعاون والعمل بين المسلمين وغير المسلمين".





وتابع الشيخ علاء الزقم "بغض النظر عن حصولي على الجائزة ام لا الشهر المقبل، فشرف التواجد مع الأشخاص المرشحين هو أكبرحدث لنا بغض النظر عن الجائزة نفسها."





وخلص الشيخ علاء إلى القول "تفاجئت بهذا الترشيح وهو مفاجأة سعيدة ونحن نقدر هذا التكريم. المهم هو تقديم الخدمات ونشر روح التسامح بين المسلمين وغير المسلمين."





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