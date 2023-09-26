ما هو العمل الجديد الذي سيعيد النجمة الاستعراضية شيريهان إلى الساحة الفنية؟

كثر الحديث مؤخرا عن عودة النجمة الاستعراضية المصرية شيريهان إلى الساحة الفنية خاصة بعد تصريحات صديقتها هالة صدقي.





تعود شيريهان بعد غياب طويل إلى الدراما التلفزيونية في عمل تتعاون من خلاله مع الكاتب والسيناريست مدحت العدل.





ومن المقرر أن تكشف عن تفاصيله كافة خلال الفترة المقبلة، ليكون التعاون الثاني بينهما بعد مسرحيّتهما "كوكو شانيل"، التي عرضت عام 2021.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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