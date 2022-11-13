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هل في الإعادة إفادة: شيرين عبد الوهاب تعود مجددا إلى زوجها السابق وسط دهشة المتابعين

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نشر في: 14/11/2022 10:17am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 14/11/2022 10:17am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
عادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى إثارة الجدل مجددا على الساحة الفنية في العالم العربي بعد قرارها المفاجئ بالعودة إلى زوجها السابق حسام حبيب.

وكانت قصة شيرين وحسام تصدرت قائمة أعلى المواضيع متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انفصلت عنه ودخلت مصحة نفسية للعلاج والتعافي من الادمان.

يعدو الجدل لتصريحات شيرين السابقة والتي اتهمت فيها حبيب بالاعتداء عليها بالضرب واستغلالها وسرقتها وعزمها على مقاضاته، ولكنها فاجأت الجميع بإعلان عقد القران مرة أخرى قبل يومين.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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